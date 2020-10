Cestovný poriadok autobusov v Banskobystrickom kraji sa zmení

Banská Bystrica 28. októbra (TASR) – Platné protipandemické opatrenia zapríčinili pokles počtu cestujúcich v prímestských autobusoch približne o štvrtinu. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) preto od nedele 1. novembra pristupuje k úprave cestovných poriadkov a verejnosť cestujúcu na prímestských autobusových linkách SAD Zvolen a SAD Lučenec upozorňuje, aby sa pripravila na zmeny. TASR o tom v stredu informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Lenka Štepáneková.Od prvého novembrového dňa budú prímestské spoje premávať v rozšírenom prázdninovom režime. Dotkne sa to najmä posilových, tzv. školských spojov, ktoré prepravovali stredoškolákov v čase rannej a popoludňajšej špičky alebo v nedeľu na internáty.konštatoval riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK Miroslav Vyka.Ľudia by sa tak naďalej mali bez problémov dostať do zamestnania, zachované zostanú tiež vybrané spoje, ktoré obsluhujú základné školy.dodal Vyka.Podľa BBSK aktualizované cestovné poriadky budú dostupné na výveskách autobusových zastávok a tiež na portáli www.cp.sk