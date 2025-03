Okres Veľký Krtíš dostane z investičného úveru vyše 2,5 milióna eur

Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) rozdelí všetkým svojim okresom investičný úver 30 miliónov eur, pre Veľkokrtíšsky okres to bude suma 2.770.318 eur. Peniaze pôjdu na dopravu, školstvo, kultúru i sociálne služby. Rozhodli o tom krajskí poslanci na marcovom rokovaní Zastupiteľstva BBSK.



Investícia sa bude týkať ciest III/2566 Hrušov a III/2604 Veľký Krtíš - Dolné Strháre - Horné Strháre. Počíta sa aj s obnovou dvoch mostov, jedného v Čelovciach a druhého v Želovciach. Z pridelených peňazí budú financovať aj nákup prevádzkových strojov pre školskú jedáleň veľkokrtíšskeho gymnázia. Sociálna oblasť sa týka zariadení vo Veľkom Krtíši a v Čelároch. Príspevok dostane napríklad aj Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko na obstaranie exteriérového prístrešku.



Predseda kraja Ondrej Lunter vysvetlil, že kľúč na rozdeľovanie financií zohľadňuje aj počet ciest v jednotlivých okresoch. "Veľkokrtíšsky, aj napriek tomu, že má málo obyvateľov, je rozľahlý a má veľkú cestnú sieť," objasnil. Podľa neho tak kompenzujú historický dlh, keď peniaze v minulosti išli viac do severných okresov. "Tam si to vedeli poslanci politicky viac presadiť. Dnes však ideme podľa cestnej siete a podľa počtu obyvateľov," zdôraznil.



Každý okres BBSK dostane sumu primeranú svojej veľkosti. Viac ako polovica, 17,3 milióna eur, je určená pre dopravu. Medzi najväčšie investície patria rekonštrukcie mostov v Rimavskej Seči, Hnúšti, Novej Bani či v Lučenci. BBSK pripomína, že medzi finančne najnáročnejšie budú patriť rekonštrukcie striech na budovách gymnázií v Lučenci a Banskej Bystrici či nákup prevádzkových strojov pre školskú jedáleň veľkokrtíšskeho gymnázia.