Lunter sa bol na škole presvedčiť, ako fungujú opatrenia proti šikane

Banská Bystrica 5. novembra (TASR) - Jesenné turné predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondreja Luntera po stredných školách (SŠ) v kraji pokračovalo v utorok na Strednej odbornej škole informačných technológií v Banskej Bystrici. Išlo o druhú SŠ, kde sa chcel osobne presvedčiť, ako v praxi funguje avizovaný semafor a ďalšie praktické opatrenia, ktorých cieľom je riešenie prejavov šikany. Stretol sa s vedením školy, školským podporným tímom a študentmi. "Odučil" hodinu občianskej náuky, počas ktorej sa študenti dozvedeli viac o fungovaní verejnej správy a kompetenciách samosprávnych krajov.



"Na začiatku tohto školského roka sme spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) informovali, že máme plán na riešenie šikany v školách. Predstavili sme takzvaný semafor - jasný a konkrétny návod, ako majú školy postupovať v prípadoch šikany. Jednou tlačovkou to pre nás zďaleka neskončilo. Túto jeseň venujem svoj čas tomu, aby som osobne navštívil viaceré školy v rôznych okresoch nášho kraja a na vlastné oči sa presvedčil, či a ako tieto opatrenia fungujú v každodennej praxi," konštatoval Lunter.



Do konca roka chce šéf kraja po Lučenci a Banskej Bystrici absolvovať minimálne ešte päť návštev SŠ, aby sa priamo porozprával so školským podporným tímom, učiteľmi a študentmi o tom, aká je situácia na každej jednej konkrétnej škole. Podľa neho je dôležité, aby nešlo len o formálnu aktivitu, ale aby sa vytváralo prostredie, ktoré umožňuje prechádzať vzniku šikany, ktorú študenti majú možnosť anonymne nahlasovať, prípadne ju vedeli včas podchytiť a zareagovať.



Ako Lunter pripomenul, školstvo je dlhodobo jeho prioritou. BBSK od roku 2017 do škôl v kraji investoval viac ako 84 miliónov eur z eurofondov aj vlastného rozpočtu. To by mal byť signál pre všetkých uchádzačov o štúdium, že SŠ v BBSK sú kvalitné, dobre vybavené a má zmysel na nich študovať.



"Absolútne kľúčové je, aby vzdelanie bolo dostupné vo všetkých regiónoch a to nielen odborné, ale i všeobecné. Som presvedčený, že mladí ľudia v našom kraji si jednoducho zaslúžia mať školy 21. storočia - moderné, kvalitné a bezpečné," zdôraznil šéf kraja.