Kraj opraví v okrese Lučenec v tomto roku cesty za viac ako milión eur

Halič 20. júla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) opraví v tomto roku v okrese Lučenec 7,5 kilometra (km) ciest za viac ako 1,1 milióna eur. Ako v utorok v obci Halič po stretnutí so starostami a obyvateľmi regiónu pre TASR povedal predseda BBSK Ján Lunter, práve cestná infraštruktúra je to, čo môže jednému z najmenej rozvinutých okresov pomôcť napredovať.



„Okres Lučenec je aktívny okres, ktorý sa mi po nástupe na župu predstavil ako prvý mikroregión a zároveň predniesol svoje požiadavky na rekonštrukciu ciest,“ uviedol Lunter s tým, že BBSK od roku 2017 do roku 2020 v okrese zrekonštruoval 54 km ciest za takmer päť miliónov eur. V tomto roku sa rekonštrukcie dočkajú ďalšie úseky v celkovej dĺžke 7,5 km, čo je v rámci kraja po okrese Rimavská Sobota najviac.



Podľa Luntera sú pre región najdôležitejšie národné projekty v podobe rýchlostných ciest, rozostavaná R2 je podľa jeho slov potrebná pre príchod investorov, ktorí dokážu vytvoriť dostatok pracovných miest. „Potrebujeme mať však funkčné a zrekonštruované aj cesty II., III. a, samozrejme, I. triedy tak, ako to býva v iných európskych krajinách,“ poznamenal Lunter s tým, že neustále apeluje na vládnych predstaviteľov, aby nezabúdali na juh Slovenska.



BBSK má v tomto roku v pláne zrekonštruovať z vlastných zdrojov a z prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 150 km ciest II. a III. triedy, rekonštrukcia ďalších 66 km ciest I. triedy v rámci kraja je financovaná zo štátneho rozpočtu. Od nástupu nového vedenia kraja by tak do konca roka 2021 malo byť v BBSK zrekonštruovaných viac ako 700 km ciest v celkovej sume prevyšujúcej 113 miliónov eur.



Rekonštrukcie cesty sa v roku 2019 dočkala aj obec Ábelová v okrese Lučenec. Podľa slov starostu Jaroslava Maslena bola prakticky neprejazdná a ľudia často rozmýšľali, ako sa do obce dostať aj dlhšou obchádzkou. „Dedina pomaly vymierala, 20 rokov každoročne klesal počet obyvateľov,“ povedal Maslen s tým, že opravou cesty sa zvýšil záujem o kúpu nehnuteľností v obci, pričom ich ceny vzrástli medzičasom o päťnásobok. Ako dodal, výrazne stúpol aj počet turistov navštevujúcich obec, vďaka čomu začali v Ábelovej vznikať nové príležitosti v podnikaní, a to najmä v oblasti služieb.



Zrekonštruované boli v uplynulých rokoch aj cesty vedúce do obce Halič, ktoré boli podľa slov starostu Alexandra Udvardyho dlho v úbohom stave. „Máme aj tu priamo v obci ešte cesty, ktoré by sme potrebovali dať do poriadku. Napríklad od Starej Haliče do Haliče smerom k obchvatu na Veľký Krtíš,“ povedal Udvardy s tým, že s predsedom BBSK budú počas návštevy diskutovať aj o možnosti dofinancovania cyklotrasy, ktorá spojí obce s okresným mestom Lučenec.