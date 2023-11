V Žiari nad Hronom otvorili centrum Integrovaného dopravného systému

Žiar nad Hronom 30. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vo štvrtok v Žiari nad Hronom otvoril jedno z ôsmich zákazníckych centier, ktoré budú obyvateľom kraja nápomocné pri orientácii v Integrovanom dopravnom systéme (IDS). Ten vstupuje do platnosti od budúceho januára. Predseda BBSK Ondrej Lunter počas slávnostného otvorenia priblížil, že rovnaké centrá už fungujú v Banskej Bystrici, Zvolene, Brezne, Veľkom Krtíši, Lučenci, Rimavskej Sobote a Tornali.



Zamestnanci centier obyvateľom poradia, ako cestovať po novom v prímestskej autobusovej doprave, poskytnú informácie o cestovných poriadkoch, taktiež pomôžu s registráciou do IDS systému či výberom identifikátora a najvhodnejšieho lístka. Všetky služby sú podľa Luntera rovnako dostupné aj na webe IDS, zákazníckymi centrami však chcel kraj vyjsť v ústrety tým, ktorí online služby nevyužívajú.



"Od budúceho týždňa k týmto zákazníckym centrám pribudnú aj tzv. kontaktné centrá IDS BBSK v ďalších štyroch okresných mestách. Je to konkrétne v Detve, Krupine, Revúcej a Hnúšti," dodal Lunter s tým, že fyzické centrá tak budú mať ľudia prístupné v každom okrese kraja.



Predseda predstavenstva Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš priblížil, že zákaznícke centrá budú otvorené počas pracovných dní od 8.00 h do 16.00 h, pričom v stredy budú mať predĺženú otváraciu dobu do 18.00 h. "Celkovo máme pripravených 15 ľudí, ktorí sú pripravení poskytovať tento servis v zákazníckych centrách," poznamenal Vavruš.



Zároveň dodal, že už funguje aj nový e-shop, cez ktorý je možné registrovať sa a nakúpiť predplatné cestovné lístky online. "K dnešnému dňu máme registrovaných cestujúcich približne 5000," podotkol. Vavruš pripomenul, že január budúceho roka bude mesiacom mobility, keď bude cestovanie vo všetkých prímestských autobusoch SAD Zvolen a SAD Lučenec zadarmo pre všetkých.



Otvorenie nového zákazníckeho centra privítal aj žiarsky primátor Peter Antal. "V krátkej dobe tu pribudne v tejto budove aj čakáreň pre cestujúcich, takže to pohodlie cestujúcej verejnosti sa výrazným spôsobom zvýši," podotkol s tým, že k zvýšeniu komfortu prispeje aj plánovaná rekonštrukcia autobusovej stanice. Zároveň vyjadril presvedčenie, všetky kroky BBSK v oblasti dopravy budú viesť k väčšiemu využívaniu verejnej dopravy.