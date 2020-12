Inovačné centrum Innolabb je prístupné pre verejnosť i študentov

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) otvoril v Banskej Bystrici v Lazovnej ulici inovačné centrum Innolabb, ktoré je vybavené najmodernejšími technológiami. Primárne je zamerané na verejnosť a študentov. Ak majú nápad alebo projekt, no chýba im podpora na zrealizovanie, Innolabb im v tom môže pomôcť. TASR o tom vo štvrtok informovalo vedenie BBSK.



Innolabb je miestom, kde si môžu otestovať svoje nápady a pomocou najmodernejších technológií vyrobiť prototypy svojich vynálezov, zúčastniť sa workshopov a prepojiť svoje teoretické poznatky s praxou a partnermi v regióne.



"Tento projekt je prvým krokom k tomu, aby sme v BBSK vytvorili miesto, ktoré budeme nazývať inovačná platforma. Je zameraný na to, aby študenti, školy a zamestnávatelia boli v úzkom kontakte, sledovali najnovší vývoj, trendy a neustále sa dokázali zlepšovať. Študenti tu zároveň môžu získať prax a reálne skúsenosti už počas štúdia," reagoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



"Tento "labb" predbehol našu myšlienku, lebo v pláne obnovy máme navrhnuté financovanie takých projektov na východe, ale i strednom a západnom Slovensku. Ak chceme ľudí udržať doma a rozvíjať regióny, musíme im vytvoriť na to podmienky. Toto je začiatok," konštatoval vo štvrtok na otvorení centra štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vladimír Ledecký.



Spolupráca sa rozvíja s viacerými spoločnosťami, napríklad z oblasti informatiky, výroby optických LED svietidiel, 3D tlače, strojárstva či medicínskeho výskumu.



"Okrem získavania vedomostí a zručností, či spoznávania nových ľudí, získajú návštevníci centra prístup k rôznym technológiám. Vybavenie zahŕňa zariadenia umožňujúce návrh a výrobu prototypov od tých najjednoduchších návrhov až po pokročilé. Okrem počítačov, softvérového vybavenia a dielenského náradia, Innolabb disponuje 3D skenerom a multifunkčným 3D strojom, ktorý zahŕňa 3D tlačiareň, gravírovací mechanizmus i CNC stroj," zdôraznil BBSK.