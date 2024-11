BBSK plánuje administratívne spojiť 29 stredných škôl do 13 kampusov

Banská Štiavnica 28. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje administratívne spojiť 29 stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti do 13 kampusov - spojených škôl. Vyplýva to z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania BBSK na roky 2025 až 2027, ktorú vo štvrtok schválili krajskí poslanci v Banskej Štiavnici. Jej súčasťou je aj záväzný plán vytvorenia kampusov stredných škôl zriadených BBSK.



Kraj tak reaguje na výzvu ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR z júna tohto roka, v ktorej samosprávne kraje vyzval na doručenie projektov optimalizácie siete stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.



Podľa predsedu kraja Ondreja Luntera bola táto zmena nutná, pretože od roku 2002 poklesol počet študentov zo 45.000 na 17.000 v tomto roku. "Sieť škôl je stále väčšia, ako je počet študentov, ktorí dokážu ufinancovať chod týchto škôl," podotkol Lunter.



Plán vytvorenia kampusov je podľa jeho slov zostavený tak, aby nebola obmedzená geografická dostupnosť vzdelávania na jednotlivých školách a v jednotlivých regiónoch. "Znamená to, že na život študentov nebudú mať tieto opatrenia žiadny dosah. Žiadna škola sa neruší, ak napríklad v okrese Veľký Krtíš dnes máme štyri školy, vznikne jeden kampus, ale každé jedno pracovisko, kde dnes prebieha vzdelávanie, tak bude zachované," priblížil predseda BBSK.



Kraj chce podľa jeho slov týmto krokom šetriť na manažmente a administratíve, ale samotná prevádzka škôl nebude poznačená. Počty študentov v jednotlivých okresoch ostanú naďalej rovnaké. Zachované ostanú aj názvy škôl. Taktiež nebude podľa Luntera dochádzať k presunu žiakov medzi jednotlivými budovami.



Výnimkou budú dve školy a to Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani, kde postupne dôjde k útlmu a spojeniu so Strednou odbornou školou v Žarnovici a Gymnázium v Detve, kde sa študenti presunú do budovy v jeho tesnej blízkosti. Kraj vďaka tomu dosiahne významné hospodárske úspory.



BBSK je v súčasnosti zriaďovateľom 57 škôl, po administratívnom spojení 29 z nich bude od septembra 2025 zriaďovať 41 škôl. Po štvrtkovom odsúhlasení stratégie by mali v marci budúceho roka poslanci schvaľovať jednotlivé uznesenia nutné pre vytvorenie 13 spojených škôl, a následne zašle kraj žiadosti o zmenu na ministerstvo, aby mohli od septembra 2025 reálne vzniknúť.



Lunter zároveň avizoval, že akékoľvek presťahovanie školy alebo jej organizačnej zložky v budúcnosti bude schvaľovať Zastupiteľstvo BBSK.