Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej chcú zrušiť

Revúca 10. júla (TASR) – Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja bude rozhodovať o vyradení Prvého slovenského literárneho gymnázia (PSLG) Revúca zo siete škôl a školských zariadení z dôvodu nízkeho počtu žiakov. TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Lenka Štepáneková.



„V tomto školskom roku zmaturovalo na PSLG 19 štvrtákov, v treťom ročníku mala škola len štyroch žiakov. Tí po dohode s riaditeľom školy požiadali o prestup do Gymnázia Martina Kukučína Revúca a riaditeľ im takýto prestup umožnil pri zachovaní študijného programu,“ uviedla Štepáneková.



V školskom roku 2020/2021 tak podľa jej slov PSLG nebude mať žiakov a následne bude krajské zastupiteľstvo rozhodovať o návrhu na jeho vyradenie zo siete škôl. „Z ekonomických dôvodov nie je možné prevádzkovať školu, v ktorej študujú len štyria žiaci. Gymnaziálna forma vzdelania zároveň v meste zostáva zachovaná,“ podotkla vedúca oddelenia komunikácie.



PSLG Revúca zriadili v roku 1997 a okrem zvýšeného objemu vyučovania slovenčiny a literatúry ponúkalo študentom aj predmety ako literárno-dramatická tvorba či základy žurnalistiky. V roku 2018 ho BBSK z dôvodu slabej naplnenosti presťahoval z historickej budovy Prvého slovenského gymnázia do objektu, v ktorom sídli Gymnázium Martina Kukučína. Pôvodnú prázdnu budovu chce kraj zmeniť na interaktívne múzeum.