BBSK plánuje obnovu dielní strednej drevárskej školy vo Zvolene

Banská Bystrica 5. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje obnovu dielní v areáli zvolenskej drevárskej strednej školy. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 1.997.445 eur bez DPH.



Jej predmetom sú stavebné práce na budovách dielní na Lučeneckej ceste vo Zvolene. Hlavným cieľom je vytvorenie vyhovujúcich pracovných a učebných podmienok pre skvalitnenie teoretického i praktického vyučovania. Rekonštrukcia bude zahŕňať zateplenie obvodového plášťa budovy i výmenu okenných výplní. Plánujú meniť aj plechové vstupné brány a modernizovať vykurovanie. Bude to tiež obnova vnútorných priestorov dielní. Čiastočne obnovia obklady, omietky, vymaľujú steny, obnovia podlahy i hygienické zariadenia. Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. februára. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.



Na drevárskej strednej škole môžu žiaci po rokoch opäť študovať výrobu hudobných nástrojov. Sú to hlavne strunové ako husle, gitary i ďalšie. Štúdium absolventov pripraví v oblastiach technologickej a konštrukčnej prípravy. Je to aj riadenie a postupy výroby nástrojov, ich servis a marketing. Umožní im to aj uplatnenie v ostatných odvetviach drevárskeho alebo nábytkárskeho priemyslu.



"Na rozdiel od Českej republiky nemá Slovensko tradíciu priemyselnej výroby hudobných nástrojov, preto absolventi nájdu uplatnenie najmä v individuálnej, kusovej alebo malosériovej výrobe," uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, ktorý školu zriaďuje.



V prvom ročníku v školskom rok 2024/2025 môže výrobu hudobných nástrojov študovať osem žiakov, zaevidovaných bolo podľa BBSK deväť prihlášok. Po zápise sa začalo vzdelávať sedem prvákov.



Výrobu hudobných nástrojov vyučovala Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene ako jediná na Slovensku v období rokov 1995 až 2012. Potom však túto možnosť zrušili.