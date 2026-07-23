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BBSK plánuje v Žiari nad Hronom vybudovať nový stredoškolský internát
Čierna podotkla, že projekt výstavby nového školského internátu v Žiari nad Hronom je na samom začiatku.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 23. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje v Žiari nad Hronom vybudovať stredoškolský internát. Internát s kapacitou 60 miest by mal slúžiť všetkým stredným školám na území mesta. Podľa Vanesy Čiernej z tlačového oddelenia BBSK chce kraj jeho výstavbu financovať najmä z európskych zdrojov.
Čierna podotkla, že projekt výstavby nového školského internátu v Žiari nad Hronom je na samom začiatku. Žiarsky primátor Peter Antal v tejto súvislosti podotkol, že potreba stredoškolského internátu je v meste dlhodobo. „Školy hlásia záujem žiakov z iných miest, avšak nevedia im poskytnúť internátne ubytovanie,“ poznamenal Antal vo videu na sociálnej sieti.
Zámer podľa jeho slov pripravuje BBSK v spolupráci s mestom a tiež združením InTech, ktoré je zriaďovateľom tamojšej strednej odbornej školy technickej. „Projekt je dnes v štádiu prípravy projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia,“ dodal Antal. Internát by mal vyrásť na pozemku v blízkosti Základnej školy na Ulici Dr. Janského.
Čierna podotkla, že projekt výstavby nového školského internátu v Žiari nad Hronom je na samom začiatku. Žiarsky primátor Peter Antal v tejto súvislosti podotkol, že potreba stredoškolského internátu je v meste dlhodobo. „Školy hlásia záujem žiakov z iných miest, avšak nevedia im poskytnúť internátne ubytovanie,“ poznamenal Antal vo videu na sociálnej sieti.
Zámer podľa jeho slov pripravuje BBSK v spolupráci s mestom a tiež združením InTech, ktoré je zriaďovateľom tamojšej strednej odbornej školy technickej. „Projekt je dnes v štádiu prípravy projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia,“ dodal Antal. Internát by mal vyrásť na pozemku v blízkosti Základnej školy na Ulici Dr. Janského.