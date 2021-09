Po 13. septembri vyrazia očkovacie jednotky do 60 škôl v BB kraji

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pošle počas budúceho týždňa do desiatich obcí v kraji, kde bola najnižšia zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19, výjazdové očkovacie jednotky. Ako avizoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter, po 13. septembri prídu postupne na každú zo 60 stredných škôl s celkovo vyše 17.000 študentmi, ktoré má kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.



„Zaočkovať sa tam budú môcť nechať pedagógovia, študenti, ich rodinní príslušníci. Školy patrili počas dvoch vĺn pandémie medzi najviac postihnuté a žiaci boli dlhé mesiace odkázaní len na dištančné vyučovanie. Veríme, že podobná situácia sa aj vďaka vyššiemu podielu zaočkovaných opakovať nebude,“ konštatoval predseda BBSK Ján Lunter.



Podľa vedenia kraja zo štatistík z prvej polovice augusta vyplýva, že aspoň jednou dávkou vakcíny je zaočkovaných okolo 62 percent zamestnancov škôl. V prípade detí vo veku od 12 do 17 rokov je priemerná zaočkovanosť na úrovni zhruba 13 percent. Na stredných školách v kraji je približne 3200 zamestnancov a cez 17.500 žiakov. Ak sa k tomu pripočítajú rodinní príslušníci, ide dohromady asi o 38.000 ľudí, ktorých chcú očkovaním v školách osloviť. Študenti musia mať súhlas rodičov.



„Rozhodli sme sa prísť s vakcínou priamo do stredných škôl, teda na miesta, ktoré patrili k najviac postihnutým prvou, no najmä druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Brány škôl zostali zatvorené dlhé mesiace. Toto sa nesmie opakovať, zvlášť nie v čase, keď máme účinný nástroj na potlačenie vírusu v podobe očkovania,“ zdôraznil Lunter.