Banskobystrický kraj prichádza s novou výzvou s názvom Hybaj na bežky

Banská Bystrica 14. novembra (TASR) - Celkom 72 fotografií z cyklovýletov naprieč Banskobystrickým krajom zaslali v septembri a októbri ľudia organizátorom výzvy Hybaj na bajk. Cieľom bolo upriamiť pozornosť cykloturistov na cykloturistické trasy v kraji.



„Zo zaslaných fotografií bolo vyžrebovaných celkom osem autorov fotografií. Ceny pre nich tvorili praktické darčeky od krajskej a oblastných organizácií cestovného ruchu. Záverečnou cenou bol víkendový rodinný pobyt v atraktívnom hoteli na Podpoľaní,“ uviedla pre TASR Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.



„Už na jar sme uvažovali, že by sme chceli intenzívnejšie komunikovať cyklo ponuku Banskobystrického kraja. Od roku 2019 sme pracovali na passporte cyklotrás v kraji, na základe ktorého opravujeme značenie a odstraňujeme nedostatky na trasách,“ uviedla k výzve Daniela Chrančoková z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus. „Nakoniec sme sa rozhodli s kampaňou prísť v jesennom období, s cieľom ponúknuť návštevníkom aj domácim pár dôvodov užiť si voľný čas u nás aj po lete,“ doplnila.



Podľa Petry Šuhajdovej z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus kampaň svoj účel splnila – motivovala ľudí k cyklovýletom. „Usudzujeme tak podľa štatistík návštevnosti webu zahoramizadolami.sk, kde sekcia Hybaj na bajk bola v priebehu mesiacov september - október zobrazená viac ako 64.000-krát a navštívilo ju takmer 40.000 užívateľov,“ uviedla. „Najobľúbenejším výletom bola trasa s názvom Tajomstvo starej železnice - cyklotrasa Pokútskou dolinou,“ dodala.



Banskobystrický kraj má v pláne s týmto formátom pokračovať aj naďalej. Po jesennej výzve bude počas zimy prebiehať kampaň Hybaj na bežky. Mechanizmus tejto výzvy bude ešte jednoduchší ako pri výzve Hybaj na bajk. V prípade výzvy Hybaj na bežky nebude podmienkou spraviť fotku vo vopred stanovenej lokalite.



„Na to, aby sa bežkári zapojili, stačí uverejniť na instagrame fotku z akejkoľvek bežkárskej lokality v Banskobystrickom kraji, treba ju len správne označiť hashtagmi #HYBAJNABEZKY a #ZAHORAMIZADOLAMI," priblížila novú výzvu Šuhajdová. „Žrebovanie bude prebiehať počas celej zimy každý pondelok, zapojení budú tí, ktorí uverejnili fotku v predchádzajúcom kalendárnom týždni,“ doplnila.



Podstatným lákadlom výzvy Hybaj na bežky bude finálna cena. Do žrebovania o hlavnú cenu, ktorou je nákup športového vybavenia podľa vlastného výberu v hodnote 300 eur, budú zaradení všetci, ktorí sa počas trvania kampane zapoja.



„O podrobnostiach výzvy Hybaj na bežky budeme informovať v dohľadnom čase. Bežkári však už teraz môžu plánovať svoje výlety – hoci len virtuálne vďaka viac ako 60 trasám v platforme OutdoorActive na webe zahoramizadolami.sk,“ doplnila Šuhajdová.