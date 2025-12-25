< sekcia Regióny
BBSK pokračuje s obnovou bývalého gymnázia na Sekieri vo Zvolene
V obnovenej budove budú pod jednou strechou fungovať verejnoprospešné aj komerčné prevádzky.
Autor TASR
Zvolen 25. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s kompletnou rekonštrukciou zničenej a nevyužívanej budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier vo Zvolene. V súčasnosti ukončili približne 80 percent búracích prác. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
V obnovenej budove budú pod jednou strechou fungovať verejnoprospešné aj komerčné prevádzky. V objekte odstránili takmer všetky vnútorné priečky, okná aj strešnú krytinu. Súčasťou prác je demontáž stropných panelov a odvoz stavebného odpadu. „Práce na revitalizácii budovy pokračujú v súlade s harmonogramom,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, búracie práce pre technologickú prestávku prerušia na konci tohto roka a pokračovať budú v januári 2026. V prvých mesiacoch budúceho roka počítajú s ich úplným dokončením a vyčistením areálu. Následne začnú so zemnými prácami a budovaním inžinierskych sietí. „Projekt priebežne kontrolujú na pravidelných kontrolných dňoch s účasťou všetkých relevantných strán,“ podotkla.
Predseda BBSK Ondrej Lunter odovzdal v septembri symbolický kľúč zhotoviteľovi stavby. Nastane premena pôvodnej budovy z písmena H na číslicu 8. Zároveň získa moderné opláštenie, zelenú strechu, park i nové parkovacie miesta. Rovnako pribudnú nové schodiská a výťahy.
Kraj sa prostredníctvom svojej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK pustil do roly investora a developera. Spoločnosť si na projekt zobrala úver vo výške 5,5 milióna eur, kraj poskytol ďalšie viac ako tri milióny eur vrátane návratnej finančnej výpomoci. „Celkové náklady na projekt, ktoré predstavujú 8,6 milióna eur, budú splácať z nájmov jednotlivých prevádzok,“ zdôrazňuje.
V novom centre budú zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov, denný stacionár pre 20 ľudí, základná umelecká škola a spoločenské priestory. Ponuku doplnia obchodné prevádzky. Budova gymnázia bola po zatvorení školy v roku 2014 roky prázdna a chátrala. Po obnove sa premení na centrum Osmička Centrum Lipovec.
