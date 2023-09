Banskobystrický kraj zdravotníkom z Ukrajiny opäť ponúka grant

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v podpore ukrajinských zdravotníkov, ktorí sa opäť môžu uchádzať o finančný príspevok na preplatenie doplňujúcej skúšky. Otvoril tretie kolo grantovej výzvy s názvom Help Ukrainian medics a okrem lekárov, vrátane zubných, podporí aj ďalšie zdravotnícke povolania ako sestra a praktická sestra-asistent. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Tretia grantová výzva je otvorená do 31. októbra. Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár je 500 eur a v povolaní sestra, praktická sestra-asistent 250 eur. Podmienkou je však pracovný pomer na akejkoľvek pracovnej pozícii u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území kraja. Termín vykonania skúšky sa akceptuje aj spätne, od 1. mája 2022. O podpore žiadostí rozhodne hodnotiaca komisia.



Podľa riaditeľa odboru zdravotníctva Úradu BBSK Martina Caudta aj táto výzva by mohla motivovať viacerých, aby doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov z tretích krajín nielen absolvovali, ale sa na území kraja zamestnali v zdravotníckych zariadeniach.



"V BBSK je viac ako tretina všeobecných lekárov a zubárov vo veku nad 65 rokov a postupne odchádzajú do dôchodku. V dôsledku nedostatku mladých lekárov nemajú odchádzajúci komu odovzdať svoje ambulancie, a tak sa zdravotná starostlivosť o pacientov v niektorých našich regiónoch stáva nedostupnou," konštatoval Caudt.



V predchádzajúcich dvoch kolách výzvy požiadalo o finančný príspevok osem lekárov v celkovej hodnote 4000 eur. Finančné prostriedky získal BBSK prostredníctvom jeho Rozvojovej agentúry z dánskej nadácie Velux Foundations v celkovej hodnote viac ako 300.000 eur.