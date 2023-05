Banskobystrický kraj vyzýva politické subjekty na spoluprácu

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Odstránenie historického investičného dlhu, adekvátne postavenie samospráv aj ich rozpočtovú stabilitu žiadajú vo výzve politickým stranám a hnutiam predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter spolu so skupinou zástupcov poslaneckých klubov a predstaviteľov niektorých samospráv v kraji. Apelujú na politické subjekty, aby ich požiadavky zohľadnili pri príprave volebných programov pred septembrovými parlamentnými voľbami.



Signatári požadujú odstránenie historického investičného dlhu, ktorý nedokážu samosprávy zvládnuť samy. Ide o garantované zdroje na dokončenie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, investície do rekonštrukcie železničnej infraštruktúry a záväzok prijať desaťročný plán dobudovania systému verejných kanalizácií a vodovodov.



"Len v BBSK zhruba jedna tretina obyvateľov nie je napojených na verejnú kanalizáciu a 85 obcí nemá verejný vodovod," ilustroval Lunter. Ako príklad tiež uviedol, že na území BBSK sa nachádza 19 percent zo všetkých funkčných koľajníc na Slovensku, ale v súčasnosti sú v kraji plánované investície vo výške jedného percenta.



Ďalším okruhom je nastavenie adekvátneho postavenia samospráv v systéme moci na Slovensku, ktorý sa týka záväzku zriadiť a garantovať politickú a legislatívnu váhu komory regiónov a systémovej reformy výberu, nominácie a menovania prednostov okresných úradov. "Žiadame ukončiť praktiky, ktoré z večera do rána na vládne programy odnímajú zdroje z rozpočtov samospráv. Navrhujeme zvážiť doplnenie ústavného systému o komoru regiónov s adekvátnymi právomocami v legislatívnom procese," konštatoval šéf BBSK.



Výzva tiež hovorí o ústavnej garancii rozpočtovej stability a predvídateľnosti pre samosprávy krajov, miest a obcí a trvalom stabilnom financovaní krajov vo výške najmenej dvoch percent HDP tak, aby kapitálové výdavky na budovanie a obnovu infraštruktúry tvorili 15 percent rozpočtu kraja. Lunter považuje za nutnosťou nastaviť spoluprácu vlády, parlamentu a samospráv, ktorú označil za rozpadnutú a nefunkčnú.