Poplatky v banskobystrických zariadeniach sociálnych služieb sa zvýšia

Banská Bystrica 16. mája (TASR) - Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo štvrtok odsúhlasili zvyšovanie poplatkov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je kraj. Dôjde k nemu od 1. júla. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa dnes nachádzajú všetky samosprávy, ide len o minimálny nárast.



"Napriek nesystémovým rozhodnutiam minulých vlád, ich nájazdom do našich rozpočtov a zatiaľ stále nekompenzovaným výdavkom, ale tiež plošnej vysokej inflácii, sa nám podarilo nájsť kompromisné riešenie pre prijímateľov sociálnych služieb v našich zariadeniach. Nárast je rádovo v pár desiatkach centov na deň, a teda nejde o žiadne horibilné sumy. Ani zďaleka nedosahujú výšku inflácie či nákladov, ktoré sú s pobytom v zariadení sociálnych služieb spojené," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.



V prípade starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím sa priemerné mesačné úhrady v zariadeniach sociálnych služieb zvýšia o necelých 12 eur, teda zhruba o štyri percentá. Celkovo tak budú doplácať okolo 283 eur z celkových mesačných výdavkov 1294 eur. Pri prijímateľoch sociálnej služby v zariadeniach podporovaného bývania je to zvýšenie približne o šesť eur, čiže zhruba o štyri percentá. Priemerná mesačná úhrada tak bude vo výške asi 159 eur z celkových výdavkov 672 eur.



Poplatky v zariadeniach pre seniorov mesačne narastú o necelých 41 eur, čo predstavuje zvýšenie o viac než 11 percent. Priemerný doplatok tak bude vo výške okolo 398 eur z mesačných výdavkov 1225 eur. Ako BBSK v tejto súvislosti poznamenáva, priemerná výška starobných dôchodkov bola vlani na úrovni takmer 649 eur.



"Primárnou úlohou samosprávneho kraja je postarať sa o ľudí so zdravotným postihnutím bez ohľadu na ich vek. Starostlivosť o seniorov v zariadeniach je podľa platnej legislatívy primárnou úlohou miest a obcí, ktorým na túto opateru prispieva aj štát," vysvetlila riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu BBSK Denisa Nincová.



Ako vedenie kraja zdôraznilo, skoro 40 percent kapacít zariadení pre seniorov v BBSK je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Tieto služby nie sú financované zo štátneho príspevku na odkázanosť a z finančných prostriedkov miestnych samospráv, ale z rozpočtu kraja.