BBSK poskytne internáty pre karanténu a donášku potravín pre seniorov

Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyčlení kapacity svojej rozvojovej agentúry na pomoc ľuďom v krízovej situácii. Reaguje tak na preventívne opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti so šírením nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu BBSK Lenka Štepáneková. Krízový štáb pri Úrade BBSK sa v pondelok dohodol na zabezpečení štyroch internátov v rôznych oblastiach kraja pre potreby ľudí, vracajúcich sa zo zahraničia, ktorí musia ostať v povinnej karanténe. V prípade potreby je kraj pripravený ich počet zvýšiť.



Prioritne tam majú byť umiestňovaní rodinní príslušníci zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aby títo neboli ohrození a bola zabezpečená bezproblémová prevádzka jednotlivých zariadení. BBSK bude pri naliehavých prípadoch žiadať aj prioritné testovanie ľudí v karanténnych centrách na prítomnosť nového koronavírusu. Využívať tiež bude súkromné testovacie laboratóriá, aby v prípade negatívnych výsledkov mohli ľudia opustiť karanténne centrum aj skôr ako po 14 dňoch, ak to po konzultácii s odborníkmi bude možné.



Samosprávny kraj osloví prostredníctvom stredných a vysokých škôl a organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou, mladých ľudí do 18 rokov, aby sa zaregistrovali ako dobrovoľníci. Ich úlohou bude v prípade výpadku personálu v zariadeniach sociálnych služieb pomôcť zabezpečiť ich chod.



BBSK predstaví databázu študentov a pedagógov, ktorí sa zaregistrujú ako dobrovoľníci pre službu stráženia detí pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb, lekárov a sestry, policajtov, hasičov či záchranárov, ktorým výkon povolania v čase krízy neumožňuje ostať doma. Kraj pripraví online formulár, prostredníctvom ktorého sa budú môcť záujemcovia o takúto službu registrovať a následne zabezpečí sieťovanie dobrovoľníkov so záujemcami o stráženie detí.



BBSK vytvorí tiež call centrum pre seniorov, kde budú môcť nahlasovať svoje požiadavky na zabezpečovanie nákupov potravín a liekov, aby ako najohrozenejšia skupina nemuseli opúšťať svoje domovy. BBSK bude pritom spolupracovať priamo s obchodnými reťazcami s cieľom zadať objednávku online. Potraviny privezú priamo k seniorom vozidlá BBSK.



Kraj ponúkol štátu aj svoje priestory pre rozšírenie kapacít infekčných oddelení nemocníc.



BBSK zabezpečí tiež ochranné rúška pre zamestnancov kraja a zamestnancov ďalších organizácií, u ktorých si objednáva služby, či inak s nimi spolupracuje.



Pre potreby kraja šije od pondelka rúška sociálny podnik vo Valaskej, pridať by sa k nemu v priebehu týždňa mali niektoré stredné školy a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Kraj oslovil s touto požiadavkou aj všetkých 15 registrovaných sociálnych podnikov na svojom území.



„V najbližších dňoch určíme projektových manažérov z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorí budú spolu so svojim tímom a za pomoci externých spolupracovníkov koordinovať pomoc ľuďom, ktorým do života zasiahli preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19. Je dôležité, aby naša pomoc bola systémová a obyvatelia presne vedeli, ako a kedy sa na nás majú obrátiť," uviedol k opatreniam predseda BBSK Ján Lunter.