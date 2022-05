Banskobystrickí poslanci schválili záverečný účet kraja

Banská Bystrica 5. mája (TASR) – Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo štvrtok jednomyseľne na zasadnutí v Banskej Bystrici schválili záverečný účet kraja za minulý rok. BBSK hospodáril s rozpočtom presahujúcim 220 miliónov eur, výsledkom bol prebytok 18 miliónov eur.



„Je nutné podotknúť, že to nie je to, čo nám zvýšilo. Samosprávy môžu hospodáriť s kapitálovými výdavkami iba na jeden rok na rozdiel od štátneho rozpočtu. Keďže verejné obstarávania trvajú dlho, investície, na ktoré sú alokované zdroje, sa nestihnú vyčerpať v danom roku, a preto vznikajú 'akože' prebytky. Zastupiteľstvo ich dnes preschválilo na rovnaké investičné akcie z minulého roku na tento rok,“ reagoval pre TASR podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Kraj čerpal úverové zdroje od štátu i komerčných bánk, ktoré využíval najmä na rozvoj a obnovu cestnej infraštruktúry. Podarilo sa mu zrekonštruovať vyše 600 kilometrov ciest, čo je podľa Luntera historicky najviac za obdobie existencie BBSK.



Do vlaňajšieho rozpočtu zasiahla i pandémia nového koronavírusu.



„Počas rozpočtovej neistoty sme šetrili viaceré bežné výdavky na úrovni našich organizácií, či už išlo o školy a rôzne vzdelávacie aktivity. Klesli príjmy z cestovného, ľudia necestovali, a to sme museli dofinancovávať z rozpočtu. Bavíme sa rádovo v jednotkách miliónoch eur zvýšených nákladov. Organizovali sme očkovanie, celkové náklady presiahli dva milióny eur. Treba však poznamenať, že viac ako 90 percent bolo kraju refundovaných,“ dodal podpredseda BBSK.