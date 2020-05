Poslanci žiadajú vládu, aby zachovala civilnú dopravu na Sliač

Banská Bystrica 21. mája (TASR) – Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) prijali vo štvrtok na rokovaní v Banskej Bystrici vyhlásenie, v ktorom ministerstvá obrany a dopravy ako aj vládu žiadajú, aby v nadväznosti na predbežné rokovania s predstaviteľmi BBSK a mesta zakomponovali civilnú leteckú dopravu už do projektu rekonštrukcie letiska Sliač súvisiacej s modernizáciou leteckej základne.



"Teší nás pozornosť ministrov dopravy a obrany, ktorú prejavujú pri riešení tohto problému. Civilná letecká doprava z letiska Sliač, do ktorej sa v minulosti investovali nemalé verejné investície, je súčasťou ekonomického rozvoja celého regiónu vrátane cestovného ruchu. Sme presvedčení, že by mala zostať zachovaná aj po plánovanej rekonštrukcii letiska ako jeho neoddeliteľná súčasť," konštatujú krajskí poslanci vo vyhlásení.



Ako zdôrazňujú, to by sa však malo premietnuť už do pripravovanej logistiky celého projektu a nečakať až na dokončenie stavby. V tejto súvislosti oceňujú snahu predsedu BBSK Jána Luntera a primátora mesta Jána Noska.



Primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová pred poslancami rovnako pripomenula, že je dôležité, aby plány na jeho rekonštrukciu boli známe už teraz, nie až v roku 2023.



"Ak chceme civilné letisko zachovať, musíme to urobiť v súčasnej dobe a minister musí dať jasné stanovisko, či chce zachovať civilné letisko alebo nie," zdôraznila Balgová s tým, že to má veľký význam nielen pre celý kraj, ale i Sliač, napríklad v nadväznosti na kúpele.



Krajských poslancov vo štvrtok podpredseda BBSK Ondrej Lunter informoval o rokovaniach s ministerstvami dopravy a obrany, ktoré sa uskutočnilo 13. mája.



"Na pokračovaní prevádzky civilnej časti letiska aj po rekonštrukcii máme eminentný záujem. Pre regióny stredného Slovenska ide o jeden z kľúčových aspektov rozvíjania potenciálu v oblastiach cestovného ruchu, investícií a dopravnej infraštruktúry. Zároveň sme na rokovaní s ministrami predstavili plán, na základe ktorého by bolo možné dostať prevádzku letiska do ekonomicky funkčnej a stabilnej situácie," konštatoval Lunter.



Podľa neho obaja ministri počas rokovaní deklarovali záujem civilnú dopravu zachovať.



"Aktuálny stav je taký, že letisko prejde bezpečnostnou a technickou analýzou pod gesciou ministerstva obrany. Táto analýza preskúma, či je vôbec možné organizovať novú armádnu a civilnú prevádzku na jednom mieste. Rôzne typy leteckého parku totiž vyžadujú rôzne certifikácie a kritériá, bez naplnenia ktorých nie je možné plnú prevádzku letiska spustiť. Zjednodušene sa od analýzy očakáva rozhodnutie, či civilná prevádzka bude alebo nebude možnosťou do budúcna," vysvetlil podpredseda kraja.