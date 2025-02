R. Malatinec končí na poste podpredsedu Banskobystrického kraja

Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Malatinec, ktorý v utorok oznámil, že vystupuje z poslaneckého klubu Hlas-SD a odchádza zo strany, príde o post podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Ten na základe koaličnej zmluvy štyroch poslaneckých klubov v krajskom parlamente a predsedu BBSK Ondreja Luntera prináleží strane Hlas-SD, respektíve poslaneckému klubu Hlas kraja. Pre TASR to potvrdila predsedníčka klubu Božena Kováčová.



Malatinec bol jedným zo štyroch podpredsedov BBSK, ktorých nominovali jednotlivé poslanecké kluby a na návrh Luntera ich schválil krajský parlament. Na starosti mal oblasť kultúry.



"Župana požiadame o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, na ktorom podáme návrh na odvolanie R. Malatinca z funkcie podpredsedu a návrh na menovanie, a teda schválenie nového. Nechceme čakať na riadne zasadnutie zastupiteľstva, lebo to bude až v marci. V zmysle koaličnej zmluvy tento post patrí nám. V pondelok (10. 2.) budeme mať mimoriadny klub, kde sa rozhodneme, kto pôjde do výberu, koho navrhneme županovi," konštatovala Kováčová.



Koaličnú dohodu a programové vyhlásenie "Aby veci fungovali" v závere roka 2022 podpísali predseda klubu Nezávislí Tomáš Abel, predseda klubu Srdcom v kraji (KDH-SaS-nezávislí) Maroš Skopal, predsedníčka klubu Hlas kraja Božena Kováčová, predseda klubu Aliancia-Szövetség Péter Csúsz a predseda BBSK Ondrej Lunter.