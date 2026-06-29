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Banskobystrický kraj: Podstatné je, že sa transparentnosť zlepšuje
Banskobystrický samosprávny kraj bude i naďalej pracovať na tom, aby boli informácie o fungovaní kraja dostupné, zrozumiteľné a ľahko dohľadateľné pre verejnosť.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) považuje za podstatné už len samotné konštatovanie Transparency International Slovensko (TIS), že samosprávne kraje sa v transparentnosti zlepšujú a rating A má šesť vyšších územných celkov (VÚC) z ôsmich. To potvrdzuje, že im na otvorenosti voči verejnosti záleží. Pre TASR to uviedla v reakcii na najnovší rebríček transparentnosti samosprávnych krajov, zverejnený mimovládnou organizáciou TIS, hovorkyňa BBSK Jana Čunderlíková.
V tomto rebríčku skončil BBSK na štvrtom mieste s celkovým hodnotením 74 percent a známkou A mínus.
„Súčasné rozdiely v rebríčku vnímame skôr ako otázku detailov než zásadných rozdielov v transparentnosti jednotlivých krajov. Tie majú rôzne procesné prístupy, ktoré nemusia vždy úplne korešpondovať s metodikou hodnotenia TIS,“ zdôraznila Čunderlíková.
Ako dodala, BBSK bude i naďalej pracovať na tom, aby boli informácie o fungovaní kraja dostupné, zrozumiteľné a ľahko dohľadateľné pre verejnosť.
TIS minulý týždeň predstavil aktuálny rebríček transparentnosti VÚC. Najtransparentnejším sa stal Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý obhájil prvenstvo už tretíkrát. Najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je podľa TIS opäť Nitriansky samosprávny kraj.
V tomto rebríčku skončil BBSK na štvrtom mieste s celkovým hodnotením 74 percent a známkou A mínus.
„Súčasné rozdiely v rebríčku vnímame skôr ako otázku detailov než zásadných rozdielov v transparentnosti jednotlivých krajov. Tie majú rôzne procesné prístupy, ktoré nemusia vždy úplne korešpondovať s metodikou hodnotenia TIS,“ zdôraznila Čunderlíková.
Ako dodala, BBSK bude i naďalej pracovať na tom, aby boli informácie o fungovaní kraja dostupné, zrozumiteľné a ľahko dohľadateľné pre verejnosť.
TIS minulý týždeň predstavil aktuálny rebríček transparentnosti VÚC. Najtransparentnejším sa stal Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý obhájil prvenstvo už tretíkrát. Najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je podľa TIS opäť Nitriansky samosprávny kraj.