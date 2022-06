Kraj: Predaj nemocnice v Žiari nad Hronom neovplyvní starostlivosť

Banská Bystrica 10. júna (TASR) – Zmena vlastníka nemocnice v Žiari nad Hronom by nemala ovplyvniť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti v regióne. V stanovisku k predaju piatich zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji, na ktorom sa dohodli sieť nemocníc ProCare a Svet zdravia so spoločnosťou AGEL, to uviedol Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



Z piatich zdravotníckych zariadení, ktoré súkromná sieť nemocníc ProCare a Svet zdravia plánuje predať spoločnosti AGEL, vystupuje BBSK ako vlastník len v prípade nemocničných budov v Žiari nad Hronom. So zástupcami oboch spoločností v súvislosti so zmenou vlastníckych pomerov v zdravotníckom zariadení rokovalo vedenie kraja vo štvrtok (9. 6.).



"Zástupcovia oboch spoločností na spoločnom stretnutí deklarovali, že vlastnícke zmeny neovplyvnia vzťahy medzi BBSK a nájomcom budov nemocnice v Žiari nad Hronom a ani dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti," uvádza BBSK v stanovisku.



Ďalším krokom zo strany BBSK bude právna analýza súčasných zmluvných vzťahov a právnych súvislostí, ktoré by mohli byť týmto predajom dotknuté. Vedenie župy chce ďalšie stretnutie s oboma spoločnosťami iniciovať ešte tento mesiac, diskutovať plánujú o rozsahu a forme poskytovania zdravotnej starostlivosti v Žiari nad Hronom.



Sieť ProCare a Svet zdravia sa so spoločnosťou AGEL dohodla na predaji piatich zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji. Okrem nemocnice v Žiari nad Hronom ide o nemocnicu v Banskej Štiavnici, Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici a polikliniky v Žiari nad Hronom a vo Zvolene.



Celá transakcia podlieha ešte súhlasu Protimonopolného úradu SR. Definitívne prevzatie sa predpokladá do konca roka 2022. Výšku transakcie sa obidve strany rozhodli nezverejňovať.