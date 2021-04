Ľudia v Banskobystrickom kraji budú navštíviť blízkych v DSS

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) – Uvoľňovanie opatrení, ktoré prišlo so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou, sa od pondelka (19. 4.) dotkne aj kultúrnych inštitúcií či zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Do krajských múzeí, galérií a knižníc sa za dodržania prísnych hygienických opatrení môžu opäť vrátiť návštevníci. TASR o tom v piatok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



"Kultúrne inštitúcie sa budú riadiť COVID automatom, ktorý presne stanovuje podmienky po jednotlivých okresoch. Vo všeobecnosti však platí, že na 15 štvorcových metrov plochy je určený jeden návštevník, ktorý sa musí preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. V prípade knižníc, ktoré by chceli usporiadať napríklad čítanie s autorom, je počet návštevníkov limitovaný na šesť osôb," uviedol vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek s tým, že na usmernenia týkajúce sa prevádzky divadiel, osvetových stredísk a planetária zatiaľ čakajú.



Podľa neho novinkou v knižniciach alebo múzeách BBSK je možnosť platiť platobnou kartou. Kultúrne inštitúcie vybavili platobnými terminálmi s cieľom zvýšiť komfort a bezpečnosť návštevníkov i zamestnancov.



Uvoľňovanie opatrení znamená dobré správy aj pre ľudí, ktorí majú blízkych umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb zriadených krajom. Ako konštatovala riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Úradu BBSK Denisa Nincová, návštevy povolia od budúceho týždňa v 27 prevádzkach, kde poskytujú celoročné pobytové služby.



"V ôsmich prevádzkach umožníme návštevy po tom, ako klienti dostanú druhú dávku vakcíny. Toto sa udeje v období od 21. do 27. apríla. V jednom zariadení v Krupine zatiaľ návštevy nepovolíme, keďže je po ukončení karantény," priblížila Nincová.



Ako upozornila, návštevy sa musia vopred telefonicky spojiť s konkrétnym zariadením, overiť si, aká je v ňom situácia, a nahlásiť sa do plánu návštev. Musia sa preukázať negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, respektíve negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, prípadne potvrdením lekára o prekonaní tohto ochorenia.



Podľa Štepánekovej v prípade, že sa pandemická situácia nezhorší, od 26. apríla by sa mohli do škôl vrátiť všetci stredoškoláci. Obnovila by sa prevádzka všetkých školských zariadení vrátane internátov.