Prímestské autobusy v banskobystrickom kraji začnú premávať častejšie

Banská Bystrica 5. mája (TASR) – Prímestské autobusy v Banskobystrickom samosprávnom kraji začnú od nedele 10. mája premávať opäť v prázdninovom režime, a teda častejšie než doteraz.



Kraj takto reaguje na uvoľňovanie opatrení zo strany štátu s tým, že pri preprave stále platia prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu vodičov i cestujúcich, ktoré BBSK prijal v súvislosti s prevenciou proti šíreniu nového koronavírusu. TASR o tom v utorok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



"Kým aktuálny režim sobota plus poskytuje len o niečo viac ako polovicu spojení v porovnaní s bežným režimom, prázdninový zabezpečí premávanie až 90 percent všetkých spojov. Chceme občanom takto umožniť čo najplynulejší návrat do bežného života a opäť naštartovať ekonomiku," reagoval podpredseda kraja Ondrej Lunter.



Autobusové spoje na prímestských linkách dopravcov SAD Zvolen a SAD Lučenec budú v prázdninovom režime premávať až do odvolania. Do autobusov je povolený vstup len s ochranou nosa a úst, či už rúškom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. Odporúča sa použiť ochranné rukavice. Sedieť na sedadlách hneď za vodičom a v rade vedľa neho je naďalej zakázané.