Projekt Help Ukraine pomohol takmer tisícke odídencov z Ukrajiny

Banská Bystrica 26. marca (TASR) - Projekt Help Ukraine, na ktorý Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) získal z nadácie Velux viac ako 300.000 eur, pomohol počas posledného roka takmer tisícke odídencov a utečencov z Ukrajiny. Vyvrcholením projektu je dvojdňová záverečná konferencia v Banskej Bystrici, na ktorej sa v utorok zúčastnil aj ukrajinský veľvyslanec na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Cieľom bolo pracovať najmä s ľuďmi, ktorí sa rozhodli zostať na Slovensku. V rámci sociálneho poradenstva sme začali spolupracovať s organizáciami po celom kraji a pomohli s ubytovaním, umiestňovaním do škôl, hľadaním zamestnania či s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb či humanitárnou pomocou," priblížila riaditeľka Odboru sociálnych vecí a sociálnych politík Úradu BBSK Denisa Nincová.



Pri programe Help Ukraine kraj spolupracoval aj s mimovládnymi organizáciami či charitou, vyše 800 klientom poskytli viac ako 14.000 hodín sociálneho poradenstva. Využívaná bola aj ponuka jazykových kurzov slovenčiny pre dospelých a pre zdravotníckych pracovníkov, celkovo ju využilo 119 študentov.



"V tomto roku sme pripravili aj jazykové kurzy pre mládež do 18 rokov, aby sme jej pomohli v príprave na prijímacie skúšky, či už na stredné, alebo vysoké školy. V priebehu prvých troch mesiacov tohto roka sa zapojilo 30 študentov v 14 výučbových skupinách," doplnil odborný referent pre pomoc utečencom pred vojnou Juraj Oravec.



Časť financií z projektu išla aj 11 zdravotníkom, z toho desiatim lekárom a jednej zdravotnej sestre, ktorým kraj týmto spôsobom refundoval náklady spojené s doplňujúcou skúškou. BBSK takisto zorganizoval tri stretnutia organizácií, ktoré sa pomoci utečencom venujú, jedným z nich je aj dvojdňová záverečná konferencia projektu Help Ukraine, ktorá sa aktuálne koná v Banskej Bystrici.



Konferenciu v utorok ráno otvoril aj predseda BBSK Ondrej Lunter, v príhovore zhrnul viaceré aktivity, ktoré kraj začal realizovať po vypuknutí vojny na Ukrajine. "Sprevádzkovali sme núdzové ubytovanie, koordinovali proces ubytovania odídencov v stredoškolských internátoch či poskytovali rôzne poradenstvo. Zabezpečili sme poskytovanie sociálnej a psychologickej pomoci prostredníctvom organizácií tretieho sektora, zriadili informačné call centrum a započali proces integrácie ľudí, ktorí svoj nový domov našli v našom kraji," skonštatoval Lunter.