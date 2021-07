Pustnúca vilka v Banskej Bystrici sa dočká komplexnej rekonštrukcie

Banská Bystrica 1. júla (TASR) – Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo štvrtok schválilo rekonštrukciu pustnúcej nehnuteľnosti v centre Banskej Bystrice na Lazovnej ulici, a to formou komplexnej revitalizácie vo vlastnej obchodnej spoločnosti Rozvojové služby BBSK, registrovaný sociálny podnik.



„Nepeňažným vkladom nadobudne sociálny podnik do majetku chátrajúci majetok a môže ho v plnej miere zrekonštruovať a následne využiť z malej časti ako svoje vlastné sídlo, ale hlavne bude určený na následný komerčný prenájom, z ktorého sa bude financovať podstatná časť rekonštrukcie a úveru od banky,“ priblížil zámer krajský poslanec za okres Banská Bystrica Martin Turčan.



Objekt vilky na Lazovnej ulici sa od roku 2006 už nevyužíval a pustol. Budova je v stave, ktorý si už zásah urgentne vyžadoval, a ten prichádza v poslednej chvíli. Poslanci rozhodli, že spolufinancovanie rekonštrukcie sa uskutoční formou poskytnutia účelovej dotácie z rozpočtu BBSK vo výške 250.000 eur v tomto roku a zvyšok v roku 2022. Sociálny podnik vypracuje podnikateľský zámer, ktorý predloží financujúcej banke na posúdenie. Tá overí opodstatnenosť zámeru a jeho rentabilitu.



„Hodnovernosť a kvalitu podnikateľského zámeru posúdi samotná banka vzhľadom na to, že poskytnutím úveru preberie i riziká. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude kryté z realizovaných príjmov z činnosti sociálneho podniku. Tento model pre revitalizáciu objektov BBSK je výborný, pretože sa nevynakladajú len tak bezhlavo finančné prostriedky z rozpočtu kraja, ale sa k tomu staviame ako v podnikateľskom prostredí. Rekonštrukcia musí byť financovateľná a udržateľná z vlastných následných podnikateľských aktivít prebiehajúcich v tomto objekte,“ zdôraznil Turčan.