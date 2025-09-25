< sekcia Regióny
Riaditeľkou krajskej knižnice vo Zvolene bude od októbra L. Malovcová
Autor TASR
Banská Bystrica 25. septembra (TASR) - Novou riaditeľkou Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene bude od 1. októbra jej dlhoročná zamestnankyňa Lenka Malovcová. Na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva ju do funkcie vymenovali poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý knižnicu zriaďuje.
Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK informovala, že výberové konanie na nového riaditeľa sa uskutočnilo 27. augusta. Spomenula, že na ňom vybrali aj nového štatutára zvolenskej knižnice. „Na výberom konaní sa zúčastnili dvaja uchádzači. Úspešného kandidáta predložili na schválenie na septembrové krajské zastupiteľstvo,“ objasnila.
Kvalifikačnými predpokladmi boli vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne ročná prax v oblasti kultúry a umenia. Ďalšími požiadavkami boli napríklad znalosť štátneho jazyka i návrh koncepcie rozvoja Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene na päť rokov. Uchádzači zasielali písomné prihlášky do výberového konania do 22. júla.
Komunikačné oddelenie BBSK v minulosti uviedlo, že bývalá šéfka knižnice Milota Torňošová odišla do starobného dôchodku. O uvoľnenie z funkcie požiadala kraj ku koncu marca tohto roka. Od prvého apríla tak dočasne menovali do funkcie Lenku Malovcovú.
Krajská knižnica mala vlani 66.850 evidovaných návštevníkov a získala 3722 knižných jednotiek. Zorganizovala 651 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, z toho bolo 104 pre dospelých a 547 pre deti. Z celkového prírastku knižničných jednotiek získala 2878 kúpou a 844 darom.
