BBSK rozšíri sociálno-zdravotné služby do ďalších mikroregiónov

Nová Baňa 5. marca (TASR) - Od začiatku apríla bude Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) poskytovať integrovanú sociálnu a zdravotnú starostlivosť na štvrtine územia kraja. Rozširuje totiž sieť Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti a službou tak bude pokrytých už takmer 140 obcí v rámci kraja.



K štyrom mikroregiónom, v ktorých túto službu poskytuje kraj už od roku 2021, sa podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera pridá ďalších šesť. Zástupcovia týchto mikroregiónov v utorok v Novej Bani slávnostne podpísali memorandum.



"Projekt sa bude rozširovať do mikroregiónu Horehron, Pliešovská kotlina, Rimava - Rimavica, mikroregiónu Nová Baňa, Kremnicko a okolie a Fiľakovsko," uviedol po podpise memoranda Lunter. Dodal, že do dnešného dňa využilo túto pomoc 60 obcí a približne 300 klientov.



Riaditeľka Odboru sociálnych služieb Úradu BBSK a garantka projektu Denisa Nincová priblížila, že v rámci každého centra budú pôsobiť traja zamestnanci - koordinátor centra, sociálny pracovník a pracovník so zdravotným vzdelaním. Ich úlohou je pomôcť obciam zabezpečiť starostlivosť o seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím i ľudí, ktorí sú v nejakej krízovej situácii.



"Takto integrovane budú pomáhať občanom s tým, čo ľudia potrebujú vzhľadom na svoj vek alebo zdravotné postihnutie, a to najmä s vybavovaním nejakých úradných záležitostí, s umiestnením do zariadenia, s vybavením posudku na sociálnu odkázanosť, s pomocou či sprevádzaním, ak sú osamelí," priblížila Nincová. Záujemcovia budú mať k dispozícii i náramky, ktoré ich budú nepretržite monitorovať.



Finančné prostriedky vo výške 2,2 milióna eur na realizáciu projektu získal BBSK z Programu Slovensko. Okrem povinného spolufinancovania ho podľa Luntera podporí sumou 110.000 eur, ktoré budú použité na zabezpečenie služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci, tzv. SOS náramky.



Služba sa od apríla rozšíri aj do mikroregiónu Novej Bane. Podľa novobanského primátora Branislava Jaďuďa táto služba vhodne doplní portfólio služieb, ktoré samospráva v tejto oblasti obyvateľom poskytuje. Uviedol, že všetky obce mikroregiónu očakávajú pozitívny účinok projektu a verí, že s odstupom času ju budú hodnotiť ako veľký prínos.