Banskobystrický kraj zriadil call centrum pre utečencov

Zvolen 3. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) rozširuje svoju pomoc pre utečencov z Ukrajiny. V týchto dňoch spúšťa call centrum v ukrajinskom a slovenskom jazyku, v ktorom zamestná aj dve Ukrajinky, ktoré našli útočisko pred vojnou v stredoškolskom internáte BBSK vo Zvolene.



„Ak sme na začiatku vojny potrebovali utečencom poskytovať bezprostrednú pomoc, ako bolo núdzové ubytovanie alebo základná zdravotná starostlivosť či pomoc so stravovaním, tak dnes už registrujeme aj ich nové potreby,“ uviedol na utorkovej tlačovej konferencii vo Zvolene podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Pomoc v call centre je podľa neho určená nielen samotným utečencom, ale aj ubytovateľom, samosprávam, fyzickým či právnickým osobám, ktorí majú problém v legislatíve alebo chcú mať informácie o spôsoboch pomoci a podobne.



Dve ženy z Ukrajiny, ktoré budú pomáhať v novom call centre, kompletne absolvovali celý administratívny proces, ktorý je potrebný na získanie povolení na pobyt, školu či prácu. Ako pre TASR uviedla jedna zo žien, ony samotné potrebovali pri príchode najmä to, kde sa môžu ubytovať, kde si môžu vybaviť základné formality, ako získať zdravotnú pomoc, ako dostať deti do škôl či získať nejakú prácu.



„Rovnako spúšťame aj jazykové kurzy pre utečencov z Ukrajiny v spolupráci z jazykovou školou v Banskej Bystrici, webovú stránku s informáciami pre cudzincov v slovenskom, anglickom i ukrajinskom jazyku a samostatnú podstránku s informáciami pre zdravotníkov v ukrajinskom jazyku,“ pripomenul Lunter.



V BBSK je v súčasnosti okolo 4000 utečencov z Ukrajiny, v kapacitách samosprávneho kraja býva približne 200 ľudí.