Obnova Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pokračuje

Zvolen 5. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa aj naďalej zaoberá obnovou Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. V súčasnosti stavebná firma odstraňuje nedostatky, ktoré sa zistili pri kontrole a zároveň dočisťuje stavenisko. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.



Dodala, že aktuálne predložili návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Podotkla, že predchádzať mu bude obhliadka diela s miestnym zisťovaním. Bude to v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z plánu obnovy, v rámci ktorej má byť celý projekt ukončený do 31. decembra tohto roka. BBSK zdôrazňuje, že stavebné práce sú v súlade so zmluvou o dielo.



Obnova zahŕňa výmenu okien a dverí, zateplenie dvorovej časti fasády, výmenu osvetlenia či vyregulovanie vykurovacieho systému. Na obnovu za viac ako 2,4 milióna eur sa kraju podarilo získať prostriedky z plánu obnovy. „Rekonštrukcia je zameraná na zníženie energetickej náročnosti, prinesie však aj nový estetický vzhľad budovy a vyšší komfort pre hercov i divákov,“ uvádza BBSK. Ak nenastanú žiadne komplikácie, herci začnú novú divadelnú sezónu od septembra 2025 v zrekonštruovaných priestoroch.



Predseda kraja Ondrej Lunter pripomenul, že budova má viac ako 120-ročnú históriu. „Nesie v sebe dušu Zvolena - od čias hotela Grand cez ochotnícke divadlo až po dnešné profesionálne kultúrne centrum. Rekonštrukcia zabezpečí, že najbližšie dekády už nebude potrebovať zásadné zásahy,“ povedal. Podľa kraja prešlo DJGT rekonštrukciou v roku 2022, keď robili divadelné javisko. Konkrétne to bola kompletná výmena prepadliska vrátane nákupu novej divadelnej techniky v celkovej výške viac ako 170.000 eur.



Divadlo vo Zvolene pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ako jeho jediné profesionálne činoherné divadlo. Prvá premiéra sa uskutočnila 28. augusta 1949 počas osláv piateho výročia Slovenského národného povstania. Išlo o inscenáciu hry Oleksandra Jevdokymovyča Kornijčuka s názvom Makar Dúbrava.