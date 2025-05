Pripravujú sa na obnovu cestného mosta pri bývalej píle v Detve

Detva 6. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa naďalej pripravuje na obnovu cestného mosta pri bývalej píle v Detve. V súčasnosti zhotoviteľ pokračuje s inžinierskou činnosťou, teda s vybavovaním všetkých povolení na výstavbu. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



Dodala, že tento most je zahrnutý v zmluve o dielo na rekonštrukciu 14 mostov v BBSK. V tomto prípade zhotoviteľ pripravuje projektovanie, inžiniersku činnosť a aj uskutočnenie stavby. Robí ju spoločnosť Viakorp a lehota výstavby je 500 dní. „Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 24. februára tohto roka,“ zhrnula. Do zoznamu na obnovu sa dostal aj most ponad Slatinu v Korytárkach.



S opravou mosta pri bývalej píle by mohli začať koncom tohto alebo začiatkom ďalšieho roka. „Keďže je to jediné prepojenie sídliskovej a historickej časti mesta, oprava bude po častiach, aby bol most vždy aspoň v jednom pruhu prejazdný,“ vysvetlil v zime hovorca Detvy Milan Suja.



Podľa primátora Branislava Barana je dôležité, aby bol most pri bývalej píle prejazdný počas letných folklórnych slávností. Podotkol, že počas nich je hlavný ťah mestom dopravne extrémne preťažený a akékoľvek obmedzenie by situáciu ešte skomplikovalo. Mesto chce mať zároveň pripravenú aj prípadnú obchádzku poza areál družstva smerom na Priemyselnú ulicu.



V Detve je zničený aj cestný most cez rieku Slatina pri železničnej stanici. V správe ho má tiež BBSK. „Rekonštrukcia bola zaradená do registra investícií a to v hodnote 510.326 eur," potvrdil kraj. Pripomína, že aktuálne pripravujú zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie mosta podľa nového platného stavebného zákona. Následne bude vypísané verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie a vybavenie potrebných povolení na jeho rekonštrukciu. „Zo stavebného rozpočtu, ktorý vyjde z projektovej dokumentácie, bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu mosta," konštatuje. Potom nasledujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa mosta a jeho rekonštrukcia.