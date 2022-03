Banskobystrický kraj: Samosprávy potrebujú na hranici jasné pravidlá

Banská Bystrica 11. marca (TASR) - Bezpečnostná rada Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) požiadala Ministerstvo vnútra (MV) SR o vydanie kľúčových dokumentov, a to poverenia pre kraj na zriadenie krajského asistenčného centra pre utečencov a pokynu Okresnému úradu v Banskej Bystrici na vytváranie subjektov hospodárskej mobilizácie na účel ubytovania, stravovania a poskytovania základných potrieb a služieb utečencom. Informovala o tom v piatok Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie z BBSK.



Podľa kraja je v rámci utečeneckej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine najväčší tlak opäť na mestá, obce a samosprávne kraje. Ministerstvo vnútra (MV) SR však nevydalo žiadny záväzný pokyn či poverenie, ktoré by im umožnilo refundovať takto vzniknuté náklady. Pritom v akútnej fáze krízy sú zriadenie krajského asistenčného centra a koordinácia ubytovacích aktivít pre prichádzajúcich utečencov naliehavé.



„Sme pripravení zvládnuť túto krízu a nasadiť ľudí, ale na to potrebujeme poverenie od ministerstva vnútra. Potrebujeme ho teraz. Nie je na čo čakať. Každým ďalším dňom sa situácia zhoršuje a strácame čas. To si dovoliť nemôžeme, preto sme sa rozhodli s prípravami začať už dnes a veriť, že oficiálne poverenie dostaneme čo najskôr,“ konštatoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Asistenčné centrum má plniť koordinačnú a poradenskú úlohu pre utečencov, ako aj pre samosprávy a mimovládne organizácie. Vytváralo by spoločný priestor pre všetky dotknuté orgány štátnej správy, polície, hasičov, zdravotníctva, úradov práce a poskytovateľov sociálneho poradenstva tak, aby dostali na jednom mieste potrebnú pomoc.



„Samosprávy sú pripravené a už teraz sa podieľajú na pomoci prichádzajúcim ženám a deťom, poskytujú ubytovanie, stravu a starajú sa o základné potreby. Na to, aby sme tak mohli robiť dlhodobo a udržateľne, však naše vybrané organizácie musia byť zaradené medzi subjekty hospodárskej mobilizácie určené na ubytovanie utečencov ako i poskytovanie iných služieb. Inak nám ministerstvo takto vzniknuté náklady nemusí refundovať a naše rozpočtové zdroje na to stačiť nebudú,“ reagoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.