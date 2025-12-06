< sekcia Regióny
BBSK schválil dodatky k nájomným zmluvám nemocníc vo Zvolene
Autor TASR
Zvolen/Žiar nad Hronom 6. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) predĺži dobu nájmu nemocníc v Žiari nad Hronom a Zvolene, ktoré v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Agel. Nové dodatky k aktuálne platným zmluvám schválili banskobystrickí krajskí poslanci na svojom novembrovom rokovaní.
Odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna pre TASR priblížila, že kraj predĺžil nemocnici vo Zvolene nájom do roku 2070. „Dôvodom predĺženia zmluvy vo Zvolene je plánovaná ďalšia investičná činnosť, ktorá sa odhaduje vo výške 30 miliónov eur,“ podotkla. Predĺženie nájomnej zmluvy umožní podľa jej slov rozsiahlejšiu modernizáciu areálu nemocnice, skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade rozšíri služby poskytované pacientom z regiónu.
„V prípade Žiaru nad Hronom je nájomná zmluva platná do roku 2038 s možnosťou opcie do roku 2070. Rovnako aj v prípade tejto nemocnice je naplánovaný mimoriadny investičný projekt v hodnote viac ako osem miliónov eur,“ priblížila Čierna.
Okrem toho nový dodatok k zmluve stanovuje aj minimálny rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, tými sú napríklad traumatológia, gastroenterológia a hepatológia, endokrinológia, ale aj nemocničná pediatria, pediatrická gastroenterológia, nefrológia a ďalšie programy. „Zároveň je Agel zaviazaný poskytovať v nemocnici v Žiari nad Hronom aj pôrodnícku a neonatologickú starostlivosť, a to za predpokladu, že sa zmení legislatíva, ktorá určuje minimálne 700 pôrodov ročne,“ doplnila Čierna.
Manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková v tejto súvislosti uviedla, že schválenie dodatkov k nájomným zmluvám zo strany BBSK vníma spoločnosť ako dôležitý krok, ktorý vytvára stabilné podmienky pre dlhodobý rozvoj nemocníc Agelu vo Zvolene a v Žiari nad Hronom.
„Predĺženie nájomných vzťahov až do roku 2070 nám umožňuje realizovať rozsiahlejšie investície do modernizácie infraštruktúry, medicínskej techniky a zázemia pre pacientov aj zdravotníkov. Tento krok zároveň posilňuje istotu pokračovania a rozvoja medicínskych programov v regióne,“ dodala.
Pre nemocnice ide podľa jej slov o príležitosť rozšíriť a skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť, zavádzať nové odborné činnosti. Pre pacientov v kraji to zároveň znamená lepšiu dostupnosť služieb, vyšší komfort a moderné zdravotnícke zázemie.
