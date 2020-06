J. Lunter ocenil dobrovoľníkov, ktorí pomáhali ľuďom počas koronakrízy

Banská Bystrica 23. júna (TASR) – Ďakovné listy predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera si v utorok podvečer v Banskej Bystrici prevzala dvadsiatka najaktívnejších ľudí, ktorí počas pandémie nového koronavírusu neváhali obetovať svoj čas a pomáhali ľuďom v BBSK. Robili nákupy pre seniorov, opatrovali deti rodičov zasahujúcich v tzv. prvej línii alebo distribuovali ochranné pomôcky.



"Väčšina z ocenených pomáhala zabezpečovať nákupy pre seniorov. Spolu pripravili 124 nákupov pre viac ako 70 ľudí, ktoré putovali do tridsiatky miest a obcí kraja," konštatoval Lunter.



Podľa neho bolo v aktívnom nasadení tiež 13 opatrovateliek, ktoré sa starali o deti lekárov, zdravotných sestier či policajtov. To všetko boli aktivity krízového plánu kraja, ktoré by sa nedali uskutočniť bez pomoci dobrovoľníkov.



"Zišli sme sa preto, aby sme ocenili nezištnú dobrovoľnícku prácu ľudí, ktorí počas koronakrízy pomáhali napĺňať jednotlivé opatrenia krízového plánu kraja. Ďakovný list odovzdávame 34 dobrovoľníkom. Som rád, že aspoň takto symbolicky môžem poďakovať za vašu prácu a nasadenie," zdôraznil Lunter.



Celkovo sa do všeobecnej databázy kraja zaregistrovalo takmer 300 ľudí, 55 prejavilo záujem o pomoc s opatrovaním detí. Za necelé dva mesiace si niektorí odpracovali viac ako 140 dobrovoľníckych hodín a pomohli ľuďom, ktorí denne nasadzovali svoje zdravie a životy.