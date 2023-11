Lunter si s aktérmi Novembra '89 a študentmi pripomenul revolúciu

Banská Bystrica 16. novembra (TASR) - V predvečer štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu si predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter spolu s pamätníkmi Nežnej revolúcie a členmi študentských parlamentov stredných škôl v kraji uctil 17. november 1989. Pri pamätnej tabuli Verejnosti proti násiliu na Národnej ulici v Banskej Bystrici vo štvrtok podvečer zapálili sviečky a aktéri pohnutých udalostí spred 34 rokov v meste pod Urpínom priblížili študentom svoje osobné príbehy a spomienky.



"Toto výročie je dôležité pripomínať si a vyjadriť tak vďaku a rešpekt ľuďom, ktorí preukázali občiansku statočnosť a odvahu. Mali by sme si uvedomiť, že sa to nestalo samo od seba a náhodou. To, čo dnes máme - demokratický právny štát, v ktorom sa pravidelne konajú voľby, že platí zákon a každý občan má svoje práva i povinnosti, to nie je samozrejmosť. Ľudia si to vybojovali a nenásilnou cestou," zdôraznil Lunter s tým, že si to musíme chrániť.



Krajský poslanec Zastupiteľstva BBSK Milan Lichý na pietnej spomienke pripomenul študentom mená ľudí, ktorí v Banskej Bystrici patrili medzi hlavné osobnosti Novembra '89. Ako dodal, sviečky horia na pamiatku tým, ktorí sa dnešných dní už nedožili.