BBSK: Senior Pas na bezplatné cestovanie sa bude dať vybaviť aj v 2026
Autor TASR
Banská Bystrica 1. januára (TASR) - Od 1. januára tohto roka sa mení systém cestovania pre seniorov nad 70 rokov v regionálnych autobusoch Integrovaného dopravného systému (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Aby mohli aj naďalej cestovať bezplatne, budú sa musieť preukázať dopravnou kartou Senior Pas. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
Dodala, že bez dopravnej karty budú mať nárok len na 50-percentnú zľavu z ceny bežného lístka. „Senior Pas sa bude dať vybaviť aj kedykoľvek v priebehu roka 2026. Do momentu jeho vybavenia však bude človek cestovať s polovičnou zľavou,“ zdôraznila.
Seniora môže zaregistrovať aj člen rodiny. Stačí mať k dispozícii jeho občiansky preukaz a aktuálnu fotografiu. Prvé vydanie dopravnej karty pre účely pasu je bezplatné. Zavedenie Senior Pasu zefektívni odbavenie cestujúcich a umožní presnú evidenciu počtu prepravených osôb. „Toto je kľúčové pri rozhodovaní o zachovaní, posilnení alebo úprave spojov. Ak sme mali v autobuse 20 seniorov nad 70 rokov a z nejakého dôvodu nemajú vytlačené registračné lístky, autobus sa javí ako prázdny. Tomuto nový systém zabráni,“ vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš.
Pri cestovaní regionálnymi autobusmi v BBSK sa tak v novom roku nebudú musieť najstarší dôchodcovia preukazovať vodičovi občianskym preukazom a čakať na vytlačenie nulového registračného lístka. Cestovať budú takpovediac na jedno „pípnutie“ a úplne zadarmo. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.idsbbsk.sk/seniorpas.
