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SNP si možno uctiť aj výletom po pamätných miestach
Medzi ďalšie zaujímavé miesta patrí tiež Počúvadliansky mlyn, lokalita vo Vyhniach spätá s niekdajším židovským táborom či miesto bývalej poľnej nemocnice na Rázusovej ulici v Brezne.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - Blížiaci sa štátny sviatok Slovenského národného povstania (SNP), ktorého 82. výročie si verejnosť pripomenie 29. augusta v Banskej Bystrici, je príležitosťou pripomenúť si významnú kapitolu našich dejín priamo na miestach, kde sa odohrávala. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus prináša prehľad miest a zároveň tipy na výlety po stopách SNP. TASR o tom v stredu informovala výkonná riaditeľka KOCR Zuzana Jóbová.
Ako doplnila, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je takýmito lokalitami popretkávaný, od múzeí a pamätníkov cez vypálené obce až po niekdajšie bojiská, bunkre a horské doliny. Približne 40 pietnych a spomienkových miest z celého kraja spracovali na destinačnom portáli www.zahoramizadolami.sk, kde návštevníci nájdu nielen ich príbehy, ale aj praktické informácie na naplánovanie výletu.
„Miesta späté so SNP nie sú iba bodmi na mape. Za každým z nich je konkrétny ľudský príbeh a udalosti, ktoré formovali náš región. Chceme ukázať, že poznávanie histórie sa dá prirodzene spojiť s turistikou, pobytom v prírode alebo rodinným výletom. Preto sme tipy z celého kraja zhromaždili na jednom mieste,“ dodala Jóbová.
Putovanie po stopách SNP možno začať v Banskej Bystrici, ktorá bola centrom Povstania. Múzeum SNP s ikonickým pamätníkom a súsoším Obete varujú i večným ohňom ponúka širší historický kontext. Silný príbeh ponúka Kalište, niekdajšia horská obec, ktorej tragický osud patrí k najvýraznejším pripomienkam vojnových represálií. Kto chce spojiť históriu s turistikou, môže zamieriť k Pamätníku na Kráľovej studni alebo do oblasti Poľany.
Na Horehroní stojí za návštevu Areál SNP v Lomnistej doline nad Jasením. Návštevníci tam nájdu zachované bunkre, repliky dobových artefaktov, informačno-edukačné tabule či vizualizáciu niekdajšej poľnej nemocnice. K lokalite vedie turistická trasa aj 8,4 kilometra dlhá cyklotrasa.
„Na strednom Pohroní sa oplatí navštíviť Kľak, obec spojenú s tragickými udalosťami známymi ako Krvavá nedeľa. Pripomína ich miestna pamätná izba. Výlet možno rozšíriť o turistiku, cykloturistiku v pohorí Vtáčnik a vďaka zmodernizovanému ubytovaciemu zariadeniu môže byť Kľak súčasťou viacdňového pobytu. Na Gemeri sa história odohrávala priamo v teréne. V sedle Dielik pri Tisovci pripomínajú niekdajšie boje repliky zákopov a náučné prvky. Ďalšou možnosťou je Náučný chodník SNP - Bojisko Rimavská Baňa,“ priblížila Jóbová.
Medzi ďalšie zaujímavé miesta patrí tiež Počúvadliansky mlyn, lokalita vo Vyhniach spätá s niekdajším židovským táborom či miesto bývalej poľnej nemocnice na Rázusovej ulici v Brezne.
Ako doplnila, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je takýmito lokalitami popretkávaný, od múzeí a pamätníkov cez vypálené obce až po niekdajšie bojiská, bunkre a horské doliny. Približne 40 pietnych a spomienkových miest z celého kraja spracovali na destinačnom portáli www.zahoramizadolami.sk, kde návštevníci nájdu nielen ich príbehy, ale aj praktické informácie na naplánovanie výletu.
„Miesta späté so SNP nie sú iba bodmi na mape. Za každým z nich je konkrétny ľudský príbeh a udalosti, ktoré formovali náš región. Chceme ukázať, že poznávanie histórie sa dá prirodzene spojiť s turistikou, pobytom v prírode alebo rodinným výletom. Preto sme tipy z celého kraja zhromaždili na jednom mieste,“ dodala Jóbová.
Putovanie po stopách SNP možno začať v Banskej Bystrici, ktorá bola centrom Povstania. Múzeum SNP s ikonickým pamätníkom a súsoším Obete varujú i večným ohňom ponúka širší historický kontext. Silný príbeh ponúka Kalište, niekdajšia horská obec, ktorej tragický osud patrí k najvýraznejším pripomienkam vojnových represálií. Kto chce spojiť históriu s turistikou, môže zamieriť k Pamätníku na Kráľovej studni alebo do oblasti Poľany.
Na Horehroní stojí za návštevu Areál SNP v Lomnistej doline nad Jasením. Návštevníci tam nájdu zachované bunkre, repliky dobových artefaktov, informačno-edukačné tabule či vizualizáciu niekdajšej poľnej nemocnice. K lokalite vedie turistická trasa aj 8,4 kilometra dlhá cyklotrasa.
„Na strednom Pohroní sa oplatí navštíviť Kľak, obec spojenú s tragickými udalosťami známymi ako Krvavá nedeľa. Pripomína ich miestna pamätná izba. Výlet možno rozšíriť o turistiku, cykloturistiku v pohorí Vtáčnik a vďaka zmodernizovanému ubytovaciemu zariadeniu môže byť Kľak súčasťou viacdňového pobytu. Na Gemeri sa história odohrávala priamo v teréne. V sedle Dielik pri Tisovci pripomínajú niekdajšie boje repliky zákopov a náučné prvky. Ďalšou možnosťou je Náučný chodník SNP - Bojisko Rimavská Baňa,“ priblížila Jóbová.
Medzi ďalšie zaujímavé miesta patrí tiež Počúvadliansky mlyn, lokalita vo Vyhniach spätá s niekdajším židovským táborom či miesto bývalej poľnej nemocnice na Rázusovej ulici v Brezne.