Stredná odborná škola v Rimavskej Sobote prešla obnovou

Rimavská Sobota 12. septembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote prešla obnovou za takmer šesť miliónov eur. Škola vďaka projektu získala moderné priestory pre praktické vyučovanie i nové vybavenie, po 15 rokoch sa podarilo obnoviť aj pekársku dielňu. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Technickú a agropotravinársku SOŠ v Rimavskej Sobote navštevuje vyše 460 žiakov. Škola vzdeláva budúcich pekárov, cukrárov, mäsiarov, ale tiež autoopravárov, agromechatronikov či pracovníkov v poľnohospodárstve. Modernizáciu školy za takmer šesť miliónov eur realizoval BBSK v rámci iniciatívy Catching-Up Regions, do projektu kraj investoval viac ako milión eur.



"Ak k tomu prirátame aj sadu väčších a menších investícií za ostatných päť až sedem rokov vo výške bezmála 700.000 eur z rozpočtu kraja, dávame jasný signál, že nám na tejto škole záleží. Že nám záleží, aby fungovala, aby poskytovala vzdelanie, ktoré absolventom a absolventkám poskytne uplatnenie na trhu práce, aby sa tu žiaci cítili počas štúdia aj príjemne a aj bezpečne," povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.



Modernizácia rimavskosobotskej SOŠ zahŕňala rekonštrukciu a výstavbu nových dielní pre žiakov v rôznych odboroch. Okrem pekárskej dielne, ktorá prešla obnovou po 15 rokoch, škola zmodernizovala aj priestory pre cukrársku a mäsiarsku výrobu, kuchyňu a energoblok. V rámci projektu bol vybudovaný aj nový prístrešok pre agrotechniku či nové autoopravárenské dielne. Obnovou prešli aj asfaltové plochy v areáli školy a pribudli i nové parkoviská.



"Táto obnova má pre nás obrovský význam, pretože po mnohých rokoch môžeme opäť ponúknuť študentom plnohodnotné praktické vyučovanie v moderných podmienkach a pod jednou strechou. Verím, že nové priestory a vybavenie prispejú k zvýšeniu atraktivity školy a pripravia našich absolventov na náročné požiadavky pracovného trhu," skonštatovala riaditeľka školy Dagmar Vašová.



Škola v rámci projektu získala aj nové moderné vybavenie pre jednotlivé dielne. Investovala tiež do rozvoja technickej infraštruktúry, vrátane novej výpočtovej techniky, učebne hydrauliky a pneumatiky či nového kamerového systému.



SOŠ technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote je jednou zo siedmich stredných škôl, ktoré BBSK obnovil v rámci iniciatívy Catching-Up Regions. Z európskych zdrojov tak do modernizácie školstva v kraji išlo viac ako 33 miliónov eur.