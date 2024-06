Strednú odbornú školu v Žarnovici čaká rozsiahla rekonštrukcia

Žarnovica 6. júna (TASR) - Strednú odbornú školu (SOŠ) Žarnovica čaká rozsiahla rekonštrukcia. Jej zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) získal na projekt modernizácie infraštruktúry a podpory vzdelávania, odbornej prípravy a zručností SOŠ Žarnovica celkom 3,956 milióna eur.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková, zámerom projektu, ktorý sa bude na škole realizovať, je zabezpečenie účinného a adresného prepojenia študijných a učebných odborov vzhľadom na aktuálne trendy na trhu práce. Jeho súčasťou budú stavebné práce, obstaranie nového materiálno-technického vybavenia, ale aj inovácia školských vzdelávacích programov ponúkaných študijných odborov.



Súčasťou stavebných prác bude zhotovenie nových striech a ich zateplenie, presun priečok v troch budovách školy s cieľom vytvorenia nových výučbových priestorov, rekonštrukcia hygienických zariadení, podláh, realizácia debarierizačných opatrení aj úpravy priestorov a elektroinštalácií pre zapojenie nového vybavenia.



"Prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia sa obmení nedostatočné a zastaralé strojové a prístrojové vybavenie využívané pri výučbe odborných predmetov v nadväznosti na technický vývoj a trendy," podotkla Štepáneková.



Do školy tak zakúpia nové sústruhy, frézy, laserové stroje, ako aj výukové softvéry na ich ovládanie. V zrekonštruovaných učebniach osadia nové pracovné stanice na výučbu ovládania pneumatiky, elektropneumatiky, elektrických meraní. Pribudne nové robotizované pracovisko s 3D meracím ramenom.



"Učebne virtuálnej reality vybavia oblekom pre zachytávanie pohybu, prilbou pre virtuálnu realitu či lokalizačnou jednotkou pre zachytávanie pohybu. Zariadenie doplní nové interiérové vybavenie, lavice, stoly, stoličky, skrine, ale aj notebooky, počítače pre študentov, dotykové obrazovky, webkamera a dataprojektor, wifi router, sieťový switch a dátové úložisko," dodala Štepáneková.



Dôležitou súčasťou projektu bude podľa jej slov aj inovácia školských vzdelávacích programov ponúkaných študijných odborov. "Zapracujú sa do nich postupy výučby na novom strojovom a prístrojovom vybavení v zmysle najnovších trendov, ktoré požaduje trh práce," vysvetlila s tým, že sa digitalizujú obsahy vzdelávania, aby žiaci mohli pracovať online. Podpora z projektu sa bude týkať aj pedagógov a majstrov odbornej výchovy.



Štepáneková doplnila, že plánované stavebné úpravy sa dotknú aj chodu školy, vyučovanie presunú do ostatných objektov a existujúcich učební. Praktické vyučovanie v dielňach bude zabezpečované na pracoviskách zamestnávateľov - firiem v meste Žarnovica.