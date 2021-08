Spor medzi Banskobystrickým krajom a SAD Zvolen sa ešte neskončil

Banská Bystrica 4. augusta (TASR) – Rozhodnutie krajského odvolacieho súdu v spore o platnosť zmluvy medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a spoločnosťou SAD Zvolen je v prospech autobusového dopravcu. Informoval o tom v stredu predseda Inštitútu verejnej dopravy (IVD) Marek Modranský. Podľa Úradu BBSK však rozhodnutie súdu žiadnym spôsobom nespochybňuje rozhodnutie prvostupňového okresného súdu o nezákonnosti predĺženia platnosti pôvodnej zmluvy dodatkami. Krajský súd sa k platnosti predĺženia nevyjadril.



„Skonštatoval, že skôr, ako je možné začať sa zaoberať platnosťou tzv. Kotlebovho predĺženia zmluvy, je potrebné rozhodnúť a ustáliť, ako sa budú započítavať zálohy a výkony služieb vo verejnom záujme medzi stranami v prípade neplatnosti dodatkov. S týmto zdôvodnením vrátil spor späť na okresný súd,“ reagoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že kraj urobí všetko pre to, aby čím skôr získal meritórne rozhodnutie, a teda či pôvodné zmluvy platia alebo neplatia do konca roku 2023.



Modranský to vidí inak. „Potvrdili sa závery našej analýzy, že išlo o účelovo vymyslený problém k údajnej neplatnosti zmlúv. Župa stratila tri roky nezmyselnými súdnymi spormi, počas ktorých sme mohli efektívne doriešiť problémy v dopravnej obslužnosti územia kraja.“ Podľa neho „predseda BBSK Ján Lunter tri roky vodil občanov za nos a platil zbytočne drahé právne poradenstvo“.



V BBSK zabezpečujú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu dve spoločnosti – SAD Zvolen a SAD Lučenec. Robia tak na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Aktuálne ju zabezpečujú na základe zmluvy, ktorú podpisoval ešte v roku 2008 bývalý predseda BBSK Milan Murgaš a zmluva mala zákonom určené trvanie desať rokov. V roku 2017 ju vtedajší šéf kraja Marian Kotleba predĺžil o ďalších päť rokov. Tú však po nástupe do funkcie spochybnil Ján Lunter a označil ju za neplatnú.



„Podobné zmluvy na rovnaké obdobie platili a platia aj v iných krajoch. Žiaden súčasný župan si ich nedovolil spochybniť,“ zdôraznil Modranský.



„Chceme mať so súčasnými a aj budúcimi dopravcami, ktorí vzídu z verejného obstarávania, korektné vzťahy. Preto aj počas sporu o platnosť zmluvy za služby dopravcom poskytujeme požadovanú kompenzáciu. Vo veci sporu o platnosť zmluvy sa spoliehame na to, že súdy čoskoro právoplatne rozhodnú. Len právoplatné rozhodnutie súdu v merite sporu, teda či pôvodná zmluva k dnešnému dňu platí alebo nie, budeme rešpektovať,“ zdôraznil Lunter.