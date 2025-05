Škola v B.Bystrici patrí vďaka zdrojom z EÚ medzi tie najmodernejšie

Banská Bystrica 13. mája (TASR) - Ukázať konkrétne prínosy projektov financovaných z prostriedkov EÚ pre obyvateľov Banskej Bystrice i regiónu, najmä v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, je cieľom série aktivít, ktoré v týchto dňoch organizuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s EÚ. Jedno z hlavných podujatí informačnej kampane Máme vysoké ciele aj pod Nízkymi Tatrami hostila v utorok Stredná priemyselná škola (SPŠ) Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Tá vďaka eurofondom prešla výraznou modernizáciou.



SPŠ Jozefa Murgaša je školou s dlhoročnou tradíciou, ktorá pripravuje študentov na kariéru v oblasti elektrotechniky, multimédií a informačných a sieťových technológií prostredníctvom štvorročných študijných programov.



Ako tvrdí jej riaditeľ Kamil Kordík, zdroje z EÚ im pomohli prejsť rozsiahlym procesom modernizácie technického vybavenia a infraštruktúry. Výsledkom sú špičkovo vybavené učebne s najmodernejším hardvérom a softvérom, nové kreatívne centrum s pokročilými technológiami ako aj zrekonštruované a novovybudované priestory školy.



„Naša škola patrí medzi najmodernejšie v BBSK i v rámci Slovenska. V poslednom projekte sme investovali okolo sedem miliónov eur. Vytvorili sa nové vyučovacie priestory vybavené modernou technikou, renovovali sme tie staršie a laboratóriá, zateplili obvodový plášť školy, máme zelenú strechu, fotovoltiku,“ zhrnul Kordík.



„V súčasnosti zaznamenávame výrazný záujem zo strany absolventov základných škôl. Teší nás, že rastie záujem o technické odbory a my môžeme našim študentom ponúknuť moderné, kvalitné možnosti, ako pretaviť svoj talent a nápady do reálneho života,“ konštatoval riaditeľ SPŠ.



Podľa podpredsedu BBSK Mikuláša Pála práve moderné školy prepojené s potrebami trhu práce zohrávajú zásadnú úlohu.



„Investície do technického vzdelávania nie sú len o skvalitňovaní škôl, ide o budovanie budúcnosti celého regiónu. Chceme, aby naši mladí ľudia videli svoju perspektívu tu, pod Nízkymi Tatrami, a necítili potrebu hľadať ju inde,“ zdôraznil Pál.



Ako dodal, BBSK od roku 2018 do minulého roka investoval zo zdrojov EÚ do modernizácie škôl v kraji 33 miliónov eur. Okrem Banskej Bystrice aj do škôl v Banskej Štiavnici, Lučenci, Rimavskej Sobote či v Detve. Zároveň pripravujú projekty i pre ďalšie staršie školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, aby aj tie boli atraktívne pre mladých ľudí.