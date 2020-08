Banskobystrickým stredoškolákom budú pri nástupe merať teplotu

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je zriaďovateľom 62 stredných škôl (SŠ) a školských zariadení. Zamestnancom už rozdal balíčky s ochrannými prostriedkami, čo predstavuje vyše 20.600 rúšok a 521 kusov dezinfekčných prostriedkov. V týchto dňoch do škôl distribuuje teplomery, ktoré pomôžu zachytiť možných nosičov ochorenia COVID-19. Informovalo o tom v stredu vedenie Úradu BBSK v Banskej Bystrici v súvislosti so zabezpečením začiatku školského roka na SŠ v kraji.



"Treba si uvedomiť, že od 2. septembra pustíme do 'obehu' okolo 18.000 ľudí, ktorí sa dostanú do dopravných prostriedkov a škôl, preto je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili začiatok školského roka tak, aby sme minimalizovali možnosť prenosu nákazy. Každému študentovi pri nástupe sa zmeria teplota, bude rozpis, ako prídu do škôl, aby sa nám nezgrupovali," vysvetlil Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK.



V prípade príznakov na ochorenie COVID-19 majú školy pripravené miestnosti, kde budú žiaka izolovať, kým si ho neodvedú rodičia.



Na SŠ v kraji študujú i zahraniční študenti. Pre tých Úrad BBSK vydal pokyn, že pri nástupe do školy musia predložiť test nie starší ako 48 hodín. Pokiaľ ho mať nebudú, zostanú päť dní v karanténe v rámci internátu, kde má byť režim podobný ako v karanténnych centrách v čase prvej vlny nového koronavírusu. Ak sa po piatich dňoch ukáže test negatívny, nastúpia do vyučovacieho procesu.



"Telocvične budú minimálne prvé dva týždne zatvorené. Zamestnanci a študenti sú prvé dva týždne v školách povinní nosiť rúška. V zmysle pokynov ministerstva školstva to už síce po dvoch týždňoch zrejme povinné nebude, ale u našich zamestnancov v uzavretých priestoroch táto povinnosť zostáva v zmysle príkazu predsedu BBSK," zdôraznil Martiš.