Študenti hotelových služieb v Banskej Bystrici majú nové priestory

Banská Bystrica 12. januára (TASR) - Budova Strednej odbornej školy (SOŠ) hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici prešla v uplynulom období veľkou premenou. "Hotelka", ako ju ľudia nazývajú, získala viac ako 935.000 eur z prostriedkov IROP a spolu s financiami od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je jej zriaďovateľ, ako aj peniazmi od sponzorov vybudovala ďalšie podlažie, moderné odborné učebne, kabinety i prednáškovú miestnosť. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Na konci školského roka, v júni, som sa tu prechádzal ešte po stavbe. Dnes, keď som sa tadiaľ znova prešiel, bol som nadšený z toho, že sme zlepšili podmienky na vzdelávanie a odborné vyučovanie študentom i učiteľom. Sú to priestory hodné 21. storočia," konštatoval počas piatkového slávnostného otvorenia predseda BBSK Ondrej Lunter.



Investícia presahujúca milión eur skvalitnila podmienky na odborné vyučovanie, predovšetkým v odboroch kuchár, čašník, hotelová akadémia a kaderník-vizážista. Na novom štvrtom podlaží vzniklo vlasové a beauty štúdio, odborné učebne na praktické vyučovanie predmetov technika obsluhy, technológia prípravy pokrmov a odborný výcvik, prednášková miestnosť, jazyková učebňa, počítačová miestnosť na vyučovanie práce s ekonomickým softvérom či dva kabinety.



"Zlepšili sa tým aj pracovné podmienky našich zamestnancov. Nadstavba tiež vyriešila nedostatočné priestorové kapacity školy, ktoré sme doteraz boli nútení zabezpečovať v prenajatých priestoroch. Som presvedčená, že sa nám podarilo vykročiť na cestu celkovej modernizácie školy," zdôraznila riaditeľka "hotelky" Ľuba Englerová.



Podľa Luntera je školstvo jednou z priorít kraja a investície do školských budov, inovovania vzdelávacích programov a vzdelávania učiteľov sú investície do budúcnosti kraja. "Oproti vedeniu úradu spred roka 2017 sme investovali do rekonštrukcie škôl štvornásobný objem peňazí," dodal Lunter.