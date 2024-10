Ďalšie prvky pribudli do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) - Betlehemské hry na strednom Slovensku, výšivka krivou ihlou z Detvy a gubárstvo. To sú prvky z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktoré tento rok zapísali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Betlehemci počas vianočných sviatkov predvádzajú vianočnú hru o narodení Ježiška v rôznych lokálne ustálených podobách. "Napriek tomu, že ide o prejav ľudovej kresťanskej religiozity, vo viacerých prejavoch tieto hry obsahujú predkresťanské prvky a magické praktiky súvisiace s obdobím zimného slnovratu," objasnila.



Predseda kraja Ondrej Lunter povedal, že hra je stále živá, ľudová vianočná tradícia, ktorá sa zachováva nielen v BBSK. Zápis iniciovali krajské osvetové stredisko spolu s partnermi z Hriňovej a občianskeho združenia Javorie z Korytárok v Detvianskom okrese.



Technika vyšívania krivou ihlou spočíva v tom, že na povrchu plátna sa zachytáva niť vedená zospodu plátna smerom nahor. V jednej ruke sa drží krivá ihla a druhou rukou sa zospodu plátna vedie niť. "Na niti sa spraví hrčka, aby sa neprevliekla cez plátno. Táto niť sa zachytí do háčika, ktorým sa zhora prepichne plátno," uvádza na svojej oficiálnej webstránke Detvianske ľudové umenie. Takto sa stehy ukladajú husto vedľa seba.



Podľa BBSK gubárstvo má nielen historický význam. Je to dôležitý artikel aj v súčasnosti. "Je to významné textilné remeslo, jedinečný druh tkania a úpravy ovčej vlny nielen v rámci celého Slovenska," podotýka. Jediný, kto v súčasnosti toto remeslo zachováva podľa tradičného spôsobu, je Ján Fotta z Klenovca. Prezentuje ho na výstavách a rôznych festivaloch doma aj v zahraničí.



Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Proces súvisiaci s tvorbou reprezentatívneho zoznamu koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru ako odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.