Vlaková turistická sezóna v Banskobystrickom kraji pokračuje

Ilustračná snímka. Foto: Marián Dujnič

Banská Bystrica 11. júna (TASR) – Vlaková turistická sezóna v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) pokračuje už tretie leto. Po úspešnej prvej sezóne, kedy koľajnice kraja brázdil Horehronský expres, pribudli ďalšie historické vlaky - banícky a zbojnícky. Turisti sa teraz môžu tešiť na novinku, a to Expres 34 tunelov, ktorý po prvý raz vyrazí 3. júla. TASR o tom v piatok informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) BBSK s tým, že zážitkový vlak prevezie pasažierov po unikátnej trati plnej železničných stavieb. Lístky na všetky vlaky sú už v predaji na krajskej www.zahoramizadolami.sk.Historické vlaky počas uplynulých sezón previezli takmer 5200 cestujúcich. „“ uviedla Eva Macuľová z KOCR.Na začiatku historických vláčikov bol Horehronský expres, ktorý si okamžite získal fanúšikov. Doplnili ho o Zbojnícky expres s cieľovou stanicou v Tisovci. Trojicu vlakov vlani uzavrel Banícky expres, ktorý premával na trase Zvolen–Banská Štiavnica–Kremnica. Pasažieri v lete spoznajú známu Trať mládeže medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou, ktorú v roku 1949 za 18 mesiacov vybudovalo viac ako 40.000 brigádnikov.Ak Horehronský expres tradične prepája Brezno s južnou časťou Slovenského raja a trasa je plná technických unikátov ako Telgártska slučka či Chmarošský viadukt, novinka tohtoročnej sezóny Expres 34 tunelov smeruje z Banskej Bystrice cez Harmanec do Kremnice a späť cez Hronskú Dúbravu, Zvolen a končí v Banskej Bystrici. Podľa Macuľovej o jej unikátnostiach sa cestujúci dozvedia vďaka odborníkovi priamo vo vlaku.Počas letnej sezóny KOCR plánuje 15 jázd, kapacita vláčikov je od 48 do 150 osôb. Projekt týchto vlakov podporuje BBSK sumou takmer 46.000 eur.“ zdôraznil šéf kraja Ján Lunter s tým, že ľudia vďaka nim objavia krásne kúty BBSK.