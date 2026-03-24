Kraj ukončil obnovu ciest, ktoré zlepšia dostupnosť z V. Krtíša
BBSK chce v oprave ciest v tomto regióne pokračovať aj naďalej.
Autor TASR
Senohrad 24. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ukončil rekonštrukciu dvoch úsekov ciest v hodnote siedmich miliónov eur, ktoré prispejú k lepšiemu dopravnému spojeniu medzi okresmi Veľký Krtíš a Zvolen. Predseda BBSK Ondrej Lunter v utorok informoval, že kraj zároveň pripravuje rekonštrukciu ďalších úsekov.
Ako priblížil, s rekonštrukciou dvoch úsekov v celkovej dĺžke 17,5 kilometra na cestách II/527 a II/526 začali ešte v minulom roku. Nachádza sa na nich päť mostov, 30 priepustov a bezbariérové priechody pre chodcov. Preinvestovaných bolo sedem miliónov eur, pričom prostriedky na opravu získal BBSK z eurofondov.
V rekonštrukcii stále ostáva úsek cesty II/526 od Bzovíka po križovatku s cestou I/66. „Tento šesť kilometrov dlhý úsek má šesť mostov, ktoré predlžujú rekonštrukciu,“ poznamenal predseda kraja s tým, že práce pokračujú tak rýchlo, ako sú zazmluvnené a hotové by mali byť v lete tohto roka.
BBSK chce v oprave ciest v tomto regióne pokračovať aj naďalej. Už v stredu (25. 3.) podľa Luntera odovzdajú stavenisko na oprave cesty od hranice okresov Krupina a Veľký Krtíš až po Modrý Kameň. Tento 6,6 kilometra dlhý úsek by mal byť opätovne sprejazdnený v lete budúceho roka.
Obnovy sa dočká aj pokračujúci úsek cesty od Modrého Kameňa po obec Sklabiná, na ktorý už má kraj aj projektovú dokumentáciu (PD). Aktuálne čaká BBSK už len na schválenie finančných prostriedkov na tento účel. V príprave je podľa Luntera aj PD na opravu úseku od Sklabinej smerom k obci Ipeľské Predmostie.
Ako priblížil, s rekonštrukciou dvoch úsekov v celkovej dĺžke 17,5 kilometra na cestách II/527 a II/526 začali ešte v minulom roku. Nachádza sa na nich päť mostov, 30 priepustov a bezbariérové priechody pre chodcov. Preinvestovaných bolo sedem miliónov eur, pričom prostriedky na opravu získal BBSK z eurofondov.
V rekonštrukcii stále ostáva úsek cesty II/526 od Bzovíka po križovatku s cestou I/66. „Tento šesť kilometrov dlhý úsek má šesť mostov, ktoré predlžujú rekonštrukciu,“ poznamenal predseda kraja s tým, že práce pokračujú tak rýchlo, ako sú zazmluvnené a hotové by mali byť v lete tohto roka.
BBSK chce v oprave ciest v tomto regióne pokračovať aj naďalej. Už v stredu (25. 3.) podľa Luntera odovzdajú stavenisko na oprave cesty od hranice okresov Krupina a Veľký Krtíš až po Modrý Kameň. Tento 6,6 kilometra dlhý úsek by mal byť opätovne sprejazdnený v lete budúceho roka.
Obnovy sa dočká aj pokračujúci úsek cesty od Modrého Kameňa po obec Sklabiná, na ktorý už má kraj aj projektovú dokumentáciu (PD). Aktuálne čaká BBSK už len na schválenie finančných prostriedkov na tento účel. V príprave je podľa Luntera aj PD na opravu úseku od Sklabinej smerom k obci Ipeľské Predmostie.