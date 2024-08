Úradu Banskobystrického kraja sa podarilo zvýšiť triedenie odpadu

Banská Bystrica 2. augusta (TASR) - Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa podarilo zvýšiť mieru triedenia odpadu o 72 percent. Vyplýva to z výsledku fyzických analýz odpadu za obdobie od vlaňajšieho marca do marca tohto roku. BBSK o tom informoval v piatok na sociálnej sieti.



"Úrad BBSK zavádza environmentálne zodpovedný manažment. Nový systém funguje už viac než rok a priniesol prvé úspechy. Župa ako inštitúcia financovaná z verejných zdrojov má povinnosť minimalizovať vplyv svojej prevádzky na životné prostredie a ísť príkladom. Projekt Zeleného úradu však spočíva aj v ďalších krokoch," zdôraznil BBSK.



Ako doplnil, ide o zelené verejné obstarávanie, ktoré v minulosti uplatnil napríklad pri rekonštrukcii ciest a najnovšie ho pilotne vyskúšal aj pre tlačiarenskú techniku. Ďalej je to podpora regionálnych producentov na podujatiach kraja, občerstvenie nakupuje priamo od výrobcov a využíva kateringové služby svojich stredných škôl. Snaží sa tiež zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov prostredníctvom exkurzií do čistiarne odpadových vôd a úpravovne vody. Vytvoril online burzu, na ktorej si môžu zamestnanci vymieňať nepotrebné veci zo svojich domácností.



"Pozreli sme sa na používané čistiace a hygienické potreby. V najbližšom období by sme ich radi vymenili za produkty šetrné k životnému prostrediu," dodal BBSK.