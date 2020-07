Banskobystrický kraj urobil ďalší krok k rozvoju sociálneho podnikania

Banská Bystrica 23. júla (TASR) - K lepšej vyjednávacej pozícii smerom k ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny má prispieť memorandum o vzájomnej spolupráci, ktoré v stredu (22. 7.) podpísali predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter a predseda Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky Ivan Mako.



Asociácia v súčasnosti združuje 43 sociálnych podnikov z celého Slovenska a je jediným takýmto subjektom akreditovaným na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike.



"Sme prvým spomedzi samosprávnych krajov, ktorý takéto memorandum podpísal. Veľmi sa tomu teším, pretože náš kraj patrí k lídrom v oblasti sociálneho podnikania. Okrem toho, že sami máme zaregistrované dva sociálne podniky a registráciu tretieho pripravujeme, naši odborníci tiež poskytujú poradenstvo mestám, obciam a ďalším subjektom, ktoré majú o rozbeh sociálneho podniku záujem," uviedol predseda BBSK Ján Lunter.



BBSK má v súčasnosti dva registrované sociálne podniky, a to Rozvojové služby BBSK, ktorý sa zameriava na stavebníctvo, a tiež Agro-drevinový ekosystém BBSK so zameraním na poľnohospodárstvo. Na registráciu ako sociálny podnik sa pripravuje aj Agentúra práce BBSK, ktorá už úspešne funguje v regióne Novohradu.



Špecialista na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK Milan Vaňo podotkol, že od spolupráce si kraj sľubuje lepšiu vyjednávaciu pozíciu smerom k ministerstvu i dotiahnutie viacerých dôležitých agend. „Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky je ako strešná organizácia akceptovaná ministerstvom práce a má možnosť iniciovať rokovania, napríklad ohľadom finančných tokov, podpory sociálneho podnikania či legislatívnych zmien," dodal.



V memorande sa BBSK a asociácia zaviazali nielen koordinovať svoj postup a jednotne presadzovať spoločné záujmy, ale tiež spolupracovať pri organizovaní podujatí, projektov a prieskumov, či využívať obchodnú spoluprácu medzi jednotlivými členmi asociácie.