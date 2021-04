Úsek cesty Muráň – Predná Hora bude uzavretý dva a pol mesiaca

Muráň 13. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) uzavrie od 3. mája do 18. júla úsek cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou v okrese Revúca. Na utorkovej tlačovej konferencii v Muráni o tom informoval predseda BBSK Ján Lunter, podľa ktorého je dôvodom pokračovanie rekonštrukčných prác na vozovke, ktorú vlani poškodila voda zo silných zrážok.



„Dnes sme v čase, keď sa začína druhá etapa rekonštrukcie tejto cesty, ktorá si pýta svoj čas a obmedzenia. Cesta bude preto uzavretá a v tom čase bude k dispozícii obchádzka cez Národný park Muránska planina,“ avizoval Lunter s tým, že určená bude len pre miestnych obyvateľov, podobne ako to bolo aj na jeseň. Dodal, že poškodená cesta by mala byť dokončená a sprejazdnená v obidvoch profiloch v októbri.



Podľa Luntera začal dodávateľ so stavebnými prácami v rámci druhej etapy rekonštrukcie cesty už 22. marca, ale do 3. mája budú môcť vodiči stále používať opravovaný úsek v jednom jazdnom pruhu, v ktorom je premávka usmerňovaná semaforom.



Podľa starostu Muráňa Romana Goldschmidta v regióne vnímajú uzavretie cesty ako nutné zlo. „Sme si vedomí toho, že ju treba dať do poriadku. Ľudia budú musieť využívať obchádzkovú trasu, chceme ich poprosiť, aby boli trpezliví. Povolenia na prejazd budú naďalej platiť a nové budeme vydávať v Muráni a Muránskej Hute,“ povedal starosta.



Podľa údajov dodávateľa by sa v rámci druhej etapy obnovy malo zrekonštruovať 15 priepustov pod vozovkou a upraviť 5,5 kilometra priekop. Realizované budú aj vodozádržné opatrenia na troch potokoch.



Úsek cesty Muráň – Predná Hora poškodili koncom júna 2020 intenzívne prívalové zrážky. Odvtedy bol úplne uzatvorený pre všetku dopravu až do 18. decembra, keď dodávateľ ukončil prvú etapu prác v poškodenej časti cesty.