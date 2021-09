BBSK už nevidí zmysel v pokračovaní súdneho sporu s dopravcami

Banská Bystrica 23. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) už nevidí zmysel v pokračovaní súdneho sporu so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Zvolen o platnosť dodatku k zmluve o verejnej doprave, ktorý uzavrelo ešte bývalé vedenie kraja. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici predseda BBSK Ján Lunter.



Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici vrátil rozhodnutie o platnosti či neplatnosti dodatku so SAD Zvolen prvostupňovému súdu s odôvodnením, že najprv je potrebné vyčísliť vzniknutú ujmu a až následne môže rozhodovať o samotnom dodatku.



"Rozhodnutie KS núti BBSK najprv stanoviť ujmu, ktorú nám dopravca spôsobil, a až potom by mohol rozhodnúť o platnosti dodatku. Takto postupovať nechceme, navyše, v dôsledku rozhodnutia súdu už miliónové pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) nehrozia," zdôraznil Lunter.



"Nikdy sme nespochybnili oprávnené nároky dopravcov na úhrady za služby vo verejnom záujme. Sľúbili sme transparentnosť a zákonnosť, preto sme nemohli prehliadať podozrenie, že dodatky, ktoré podpísal predchodca Marián Kotleba na päť rokov, sú v rozpore s európskou legislatívou o verejnom obstarávaní. Keby sme situáciu neriešili a dodatkami by sa začal zaoberať ÚVO, kraju by hrozili pokuty až do výšky 7,5 milióna eur," zdôraznil Lunter.



Podľa vedenia BBSK právny názor KS fakticky neumožňuje v spore ďalej pokračovať. Rozhodnutie už oznámili predsedovi predstavenstva SAD Zvolen. Súdne spory, ktoré spolu vedú, sa pokúsia uzavrieť mimosúdnou cestou.



"Máme iba čiastočné odpovede, sú však dostatočné na to, aby sme v spore ďalej nepokračovali. Máme rozhodnutia okresných súdov, ktoré potvrdzujú naše predpoklady, že dodatky boli uzavreté nezákonne. Zároveň máme rozhodnutie KS v spore so SAD Zvolen, ktoré hovorí o tom, že dodatok nemôže súd v tejto chvíli posúdiť ako nezákonný. Je teda logické, že nám žiadny štátny orgán už nemôže dať pokutu za jeho nezákonnosť," doplnil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.